Roseto, ampliamento mensa a Santa Petronilla: in arrivo fondi Pnrr

Il Comune di Roseto degli Abruzzi ha ottenuto un finanziamento di 385 mila euro circa grazie al Bando “Scuola Futura”

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Il Comune di Roseto degli Abruzzi ottiene un finanziamento di 385 mila euro circa per l’ampliamento della mensa scolastica della scuola primaria e dell’infanzia di Santa Petronilla grazie al Bando “Scuola Futura”. “Dopo i 10 milioni di euro di fondi PNRR già concessi dallo stesso bando per la realizzazione del nuovo edificio scolastico della “F. Romani” arriva un’altra buona notizia per la nostra città” sottolineano il Sindaco di Roseto degli Abruzzi Mario Nugnes, il Vice-Sindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Angelo Marcone e l’Assessore alla Pubblica Istruzione Francesco Luciani.

“Si tratta di un progetto molto importante per il nostro territorio perché ci permetterà, in tempi rapidi, di procedere all’ampliamento e all’ammodernamento della mensa di una scuola nella quale è in costante aumento la richiesta di tempo prolungato e quindi la necessità di permettere ad un numero sempre maggiore di alunni di usufruire di questo servizio” spiegano gli amministratori rosetani. “In appena sette mesi, grazie ad un’attenta e puntuale programmazione, questa Amministrazione è riuscita a intercettare fondi per diversi milioni di euro che permetteranno a Roseto di cambiare volto e di avere a disposizione strutture sempre più moderne e al passo con i tempi”.

Come nel caso degli interventi sulla “F. Romani” anche per i lavori all’interno della mensa, non appena l’Amministrazione avrà maggiori e più puntuali informazioni da parte del Ministero su interventi e tempistiche, inizierà la fase di confronto con la Dirigente e il Consiglio d’Istituto dell’IC Roseto 2 al fine programmare assieme il cronoprogramma e vari step degli interventi negli spazi della mensa.

“Questa splendida notizia arriva a pochi giorni dalla mia partecipazione all’evento PA Social Day Live a Penne dove, in collegamento nazionale con il network di PA Social, nel sottolineare l’importanza di intercettare fondi per lo sviluppo del territorio avevo espressamente parlato della nostra come della “Generazione PNRR”, ovvero di una generazione di amministratori che dovrà lavorare e confrontarsi su questo delicato tema per il futuro del nostro territorio” conclude il Sindaco Mario Nugnes.