Roma: consegna delle Spighe Verdi al Comune di Giulianova

GIULIANOVA (TE) – Cerimonia di consegna ieri a Roma delle Spighe Verdi, il riconoscimento della Fee per ambiente e aree rurali.

A ricevere il prestigioso attestato di eccellenza per Giulianova, che anche quest’anno vede attribuire il riconoscimento, è stato l’assessore al Turismo Fabrice Ruffini. “Lo scorso anno erano 27 i Comuni insigniti, con Giulianova unica località abruzzese. Quest’ anno l’ambito riconoscimento è andato a 31 città italiane per 12 regioni complessive. È particolarmente positivo aver conquistato pure quest’anno le Spighe Verdi, in aggiunta alla Bandiera Blu e alla Bandiera Verde dei pediatri italiani, tutte certificazioni d’eccellenza che fanno svettare Giulianova nel panorama turistico regionale. Non dimenticando che il 15 settembre 2017 ricevemmo anche i due “bike smile” da Giulietta Pagliaccio, presidente della FIAB, Federazione Italiana Amici della Bicicletta, in occasione del premio “Comuni ciclabili”, istituito appunto dalla FIAB per attestare il grado di ciclabilità di una località e del suo territorio. Per tornare alle Spighe”, continuano il sindaco e l’assessore, “c’è da dire che ogni anno sono sempre più rigidi i parametri di valutazione, e tuttavia siamo riusciti egualmente a raggiungere questo ambizioso traguardo grazie al lavoro di squadra ed alla sinergia. L’unione delle forze, si sa, premia sempre“.