Rodari in Jazz, concerto e cena a Caffé Letterario Pescara

PESCARA – Sabato 14 dicembre 2019 presso il Caffè Letterario – ore 19 , Via delle Caserme n. 62 Pescara fuori appuntamento in occasione della Stagione Concertistica 2019 – 2020 del Colibrì Ensemble. Dal titolo Rodari in Jazz, concerto e cena con Antonio Nisi (pianoforte), Camillo Pace (contrabbasso), Marcello Nisi (batteria), Andrea Agostinelli (violoncello) e Marcello Sacerdote (voce recitante).

PROGRAMMA

C. Bolling

Suite per Violoncello & Jazz Piano Trio

Gianni Rodari con la sua fantasia, la sua originalità, i suoi racconti e filastrocche ha fatto divertire i piu piccoli e riflettere i più grandi. Il consueto appuntamento prima di Natale, nella classica formula concerto+ cena (quest’anno presso il Caffè Letterario), vuole essere un’occasione di omaggio a un grande della nostra letteratura, unendo le sue parole alle splendide note della Cello Jazz Suite di Claude Bolling. Un modo per spaziare in altri repertori musicali, in altri ambiti come quello del jazz, unendo in questo caso un violoncellista della nostra orchestra ad un classico jazz trio.

BIGLIETTERIA

Biglietto intero 35 € | Ingresso per gli abbonati 30 €

L’ingresso prevede CENA + CONCERTO