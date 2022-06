Rocca di Mezzo, misure straordinarie per razionalizzare l’uso dell’acqua

ROCCA DI MEZZO – Il Sindaco, di Rocca di Mezzo, Mauro Di Ciccio, considerate le condizioni di forte siccità e la conseguente carenza idrica che sta caratterizzando l’attuale periodo, ha ritenuto necessario l’adozione di misure di carattere straordinario e urgente, al fine di razionalizzare l’utilizzo delle risorse idriche disponibili, per garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i fabbisogni primari per usi alimentare, domestico e igienico, vietando al contempo l’uso dell’acqua potabile per gli usi diversi da quelli domestici.

E’ vietato quindi, dal 28 giugno 2022 al 10 settembre 2022, su tutto il territorio comunale, il prelievo ed il consumo di acqua potabile per l’irrigazione e annaffiatura di orti, giardini e prati, il lavaggio di aree cortilizie e piazzali, il lavaggio domestico di veicoli, autocarri e motoveicoli, il riempimento di fontane ornamentali, vasche da giardino, piscine, anche se dotate di impianto di ricircolo dell’acqua e tutti gli usi diversi da quello alimentare, domestico e sanitario. Invita altresì, tutta la cittadinanza, ad un uso razionale e corretto dell’acqua potabile, riconoscendo la massima importanza della collaborazione attiva di tutti i cittadini