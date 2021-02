Robert “Bob” Susi e il “Fontanelle Restaurant & Lounge”

INDRODACQUA – Robert “Bob” Susi, nacque a Columbus, in Ohio, il 25 dicembre 1931, da Pasquale “Pat” (nato ad Introdacqua, in provincia dell’Aquila, il 5 agosto del 1905) e da e da Agnese Finocchi (nata, anche lei ad Introdacqua, il 22 agosto del 1909). I suoi genitori erano arrivati negli Stati Uniti appena bambini. Pasquale, il padre, sbarcò ad “Ellis Island” nel 1912, aveva sette anni, dal piroscafo “San Guglielmo”. Agnese, la madre, giunse ad “Ellis Island”, nel 1913, dopo aver viaggiato sul piroscafo “America”.

Pasquale e Agnese, vissero in Ohio, ed ebbero oltre a Robert “Bob” altri due figli: Rosa Angela e Richard (1934-2008 – ottenne il riconoscimento “Gift of Love Award” per l’apprezzamento degli atti di gentilezza compiuti a beneficio di altri residenti). Pasquale lavorò, per 48 anni, alla “Dayton Malleable Iron Company” e fu co-proprietario di “Arthur Treachers” a Marion e “Susi Brothers”. Pasquale Susi morì a Columbus, in Ohio, il 3 gennaio del 1999. Agnese Finocchi morì il 23 novembre del 2000.

Robert “Bob” Susi si diplomò, nel 1949, alla “St. Thomas Aquinas High School” e studiò alla “The Ohio State University”. Sposò Anna Louise Wachinger (1931-2020) che gli diede quattro figli: Brenda, Colette, Debbie e Robert. Robert “Bob” (all’inizio gestì un piccolo Bar) fu fondatore e proprietario, insieme alla moglie, del “Fontanelle Restaurant”. “Bob” mise tutto il suo cuore e la sua anima nel perfezionare l’esperienza culinaria.

Aprì il suo ristorante, con annessa “bisteccheria” e lussuoso Bar, nel centro commerciale “Graceland Shopping Center”. Sembrò un azzardo (gli altri ristorante erano posizionati nel centro cittadino) che invece si tramutò in successo. Per 34 anni il “Fontanelle Restaurant & Lounge” di Columbus fu uno dei riferimenti ineludibili per chi amava la buona cucina. Robert “Bob” Susi morì in Ohio il 26 novembre del 2005.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”