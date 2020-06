Robert A. “Bob” Capestrain (Capestrani) affermato gioielliere ed orologiaio

Fu anche apprezzato politico. Il padre era nato a a Goriano Valli, frazione del comune di Tione degli Abruzzi (AQ), nel 1900

TIONE DEGLI ABRUZZI (AQ) – Robert A. “Bob” Capestrain (Capestrani) nacque a Canton, Contea di Stark, in Ohio, il 17 gennaio del 1934, da Settimio e Rosa Lucia Ramuno. Il padre, Settimio Capestrani (alias Samuel Harry Capestrain), era nato a Goriano Valli, frazione del comune di Tione degli Abruzzi (AQ), nel 1900. Settimio nel 1925 decise di tentare il “sogno americano”. Giunse ad “Ellis Island” a bordo del piroscafo “Taormina”.

Lavorò, insieme ad un fratello, nella “Republic Steel” (a quel tempo terzo produttore di acciaio degli Stati Uniti). Settimio sposò Rosa Lucia Ramuno (nata nel 1910 a Dunbar in Pennsylvania). Settimio fu molto attivo anche nell’associazionismo e morì nel 1976. Robert A. “Bob” Capestrain a soli dieci anni andò a “bottega”, come apprendista, da un orologiaio. Poi si formò alla “Dueber Hampden Watch Factory”. Dopo essersi diplomato, nel 1952, alla McKinley High School lavorò per gioiellieri locali fino al servizio militare nel’esercito degli Stati Uniti nel 1954.

Studiò diamanti e pietre preziose presso il “Gemological Institute of America” e ottenne il titolo di “gemmologo” nel 1960. Divenne uno dei massimi esperti nella valutazione e nel restauro di gioielli e orologi antichi. Nel 1956 fondò a Canton in Ohio la “Capestrain Jewellers”. Fu Presidente de “Ohio Valley Chapter” e del “National Association of Watch and Clock Collectors”. Robert A. “Bob” Capestrain fu consigliere comunale di Canton dal 1968 al 1981; Consigliere generale dal 1982 al 1986 e Commissario della Contea di Stark dal1987 al 1990. Sposò Josie Mercorelli morta nel 1999 (dopo 42 anni di matrimonio). Si risposò con Cynthia. Ebbe ruoli preminenti nel “Toastmasters International Club”, “Sons of Italy Lodge”, “Knights of Columbus Lodge 34, “Shady Hollow Country Club”, “Wilderness Center of Wilmot”. Robert A. “Bob” Capestrain (Capestrani) morì il 31 agosto 2019 a Canton, Contea di Stark, in Ohio.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”