Al MAXXI L’Aquila proiezione di “La rivoluzione siamo noi”: ecco quando

L’AQUILA – In attesa dell’inaugurazione delle nuove mostre che da sabato 12 marzo accoglieranno i visitatori del MAXXI L’Aquila, continua anche per questo fine settimana l’iniziativa Film Screening con una due giorni dedicata a La rivoluzione siamo noi, il film documentario diretto da Ilaria Freccia, da un’idea della regista e del curatore e critico d’arte Ludovico Pratesi, prodotto e distribuito da Istituto Luce-Cinecittà.

Presso la Sala Polifunzionale di Palazzo Ardinghelli (Ingresso in Piazza Santa Maria Paganica), Sabato 5 marzo alle 16, dopo una breve presentazione avverrà la prima proiezione. Domenica 6 marzo, invece, la proiezione sarà in loop dalle 11.00 alle 19.00. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

La rivoluzione siamo noi porta sugli schermi il racconto brillante, vivace e visionario di un momento straordinario nella storia dell’immaginario del nostro Paese: gli anni tra il Sessantotto e la fine dei ’70 in cui l’Italia fu uno dei centri propulsori di un nuovo modo di leggere il mondo, le regole sociali e i rapporti, attraverso l’Arte. Un racconto visivo, arricchito da materiali di repertorio, film d’arte e filmati inediti e dalle rare testimonianze di artisti che hanno fatto e fanno la storia del contemporaneo (Marina Abramovic, Michelangelo Pistoletto, Andy Warhol, Luigi Ontani, Pino Pascali, Alighiero Boetti, Jannis Kounellis, Joseph Beuys) critici, galleristi e fotografi, protagonisti di quegli anni per cogliere l’atmosfera di un paese travolto da un cambiamento vissuto all’ insegna della creatività. Non una storia, ma un viaggio dentro un movimento che ha portato l’Italia al centro del quadro mondiale. Il documentario illustra, infatti, un periodo che vede l’Italia al centro dell’avanguardia, con gallerie sperimentali come l’Attico o lo Studio Morra, le grandi mostre come Arte Povera+ Azioni Povere negli Arsenali di Amalfi o Contemporanea nel parcheggio di Villa Borghese a Roma, insieme a festival di danza, teatro e poesia animati da personaggi come Philip Glass o Trisha Brown.

