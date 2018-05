Pescara, lavori Riviera nord: riaperto anche il secondo tratto

E’ stato chiuso il terzo segmento di cantiere, i lavori procedono spediti

PESCARA – L’assessore Blasioli annuncia che con un giorno di anticipo ed entro le 13 di oggi,2 maggio 2018,è stato riaperto al transito e alla sosta anche il tratto della riviera oggetto dei lavori di risanamento che va da via Ragazzi del 99 fino a via Muzii. Gli interventi interesseranno tutta la Riviera Nord fino alla Madonnina.

Ha precisato Blasioli:

“Il tratto appena riaperto era il secondo, il ché significa che, fatto un rapido conteggio, abbiamo terminato già il lavoro sui primi due tratti in soli 6 giorni. La ditta sta operando molto velocemente rispetto alle previsioni fatte, grazie anche ai macchinari adottati che consentono al cantiere di avanzare spedito verso la meta.

Potremmo riaprire al transito anche il segmento del terzo tratto da Muzii e via De Amicis, ma per il momento non intendiamo procedere perché l’incrocio dei flussi di auto provenienti da sud verso nord, all’altezza dell’intersezione fra via De Amicis e via Regina Elena, potrebbe creare problemi e intralcio alle autovetture che dalla riviera intendono rientrare in via De Amicis. Questa attenzione ai flussi consentirà uno snellimento ulteriore della viabilità sulla riviera e le strade limitrofe e dunque per il momento soprassediamo.

Intanto, come già annunciato abbiamo già cominciato a scavare la sezione stradale entro in terzo tratto (via Muzii-via Tassoni), che è il più lungo e invasivo, perché interessa la zona centrale della riviera, ma al momento il cantiere si trova oltre via de Amicis, verso il centro, e abbiamo speranze che tra martedì e mercoledì possa essere riaperto anche il terzo tratto fino a via Tassoni che, fatto il concerto del primo maggio, da oggi è chiusa al transito con deviazione all’interno.

Questa tempistica dovrà conciliarsi con il maltempo prossimi due giorni, in definitiva: se tutto andrà bene da mercoledì saremo già sul quarto tratto”.