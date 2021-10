Riscaldamento ad Avezzano, anticipata l’accensione dei caloriferi

Autorizzata l’accensione degli impianti per tutti gli edifici pubblici e privati del territorio Comunale a partire da oggi, 11 ottobre

AVEZZANO – Il Vicesindaco di Avezzano, Domenico Di Bernardino, tenuto conto dal brusco abbassamento delle temperature registratosi in questi giorni e delle possibili ripercussioni negative sulla salute della cittadinanza, ha firmato un’ordinanza che dà il via libera all’accensione degli impianti per tutti gli edifici pubblici e privati del territorio Comunale a partire da oggi, 11 ottobre, quindi con quattro giorni di anticipo rispetto alla data del 15 ottobre (fino al 15 aprile) fissata dal Dpr 74 del 2013 per i Comuni inseriti nelle zona climatiche.

“Considerato che nella giornata di oggi si sono registrate basse temperature che in alcune ore del giorno non garantiscono il livello sufficiente”, recita l’ordinanza, ”si è resa necessaria l’anticipazione dell’esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale in tutti gli edifici pubblici e privati del territorio comunale nel periodo dall’11 al 14 di ottobre”.

L’articolo 5 del decreto n. 74/2013 stabilisce che in deroga a quanto previsto, ovvero l’accensione il 15 ottobre, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili.