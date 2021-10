Alle battute finali a San Vito Chietino “Active Abruzzo 2021”

La manifestazione organizzata da Cna Turismo Abruzzo si chiuderà il 12 ottobre a San Vito Chietino il “b2b” con i tour operator

SAN VITO CHIETINO – – Atto conclusivo, domani 12 ottobre a San Vito Chietino, per l’edizione 2021 di Active Abruzzo, l’evento dedicato alla promozione della vacanza attiva organizzato da Cna Turismo Abruzzo. Una manifestazione, quella di quest’anno, che a conferma della sua vocazione internazionale prende il nome di “Real experience Abruzzo Famtrip” e che propone un programma incentrato su due proposte di percorsi – uno si snoda in bici e prende il nome di “Culto”, l’altro si chiama “Iconico” e va invece vissuto a piedi, ma entrambi con partenza dall’Aquila e approdo sulla Costa dei Trabocchi – destinati a proporre sui mercati della vacanza attiva, che ormai rappresenta un segmento sempre più significativo dell’offerta turistica globale, una versione integrata dell’Abruzzo. Un Abruzzo, cioè del rapporto con la natura, del mare e della montagna, che ingloba valorizzazione del patrimonio artistico e storico-architettonico, enogastronomia di qualità, artigianato artistico.

L’appuntamento è fissato alle 9,15 nei locali dell’hotel “La Chiave dei Trabocchi” in contrada Portelle di San Vito Chietino: qui i nove rappresentanti dei tour operator di Stati Uniti, Italia e Spagna ospiti in questi giorni dell’evento incontreranno gli operatori del settore della nostra regione per mettere a punto percorsi e proposte integrativi ai due tour. Alle 11, poi, gli organizzatori faranno il punto con gli organi di stampa sui risultati raggiunti.

L’edizione 2021 di Active Abruzzo è stata patrocinata dalla Regione Abruzzo, coinvolgendo le Camere di commercio di Chieti-Pescara che del Gran Sasso d’Italia. Ampia anche l’adesione di sponsor privati quali Banca Bper, Agenzia UnipoSai Assiunion, Consiglio regionale Unipol Abruzzo, Epks.