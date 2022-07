Riqualificazione centro storico di Ripattoni, contributo per i lavori

RIPATTONI – Il Ministero dell’Interno, con Decreto del 18 luglio 2022, ha assegnato al Comune di Bellante un contributo di € 2.010.000,00 per lavori di mitigazione del rischio idrogeologico in viale Cesare Battisti, a valere sui fondi previsti dall’art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

Ne dà notizia il Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici, Francesca Di Gregorio, che afferma: “Tale risultato è stato reso possibile grazie al lavoro svolto, sin dai primi mesi del 2022, assieme al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, che ringrazio per l’apporto paziente ed efficace. Abbiamo elaborato e presentato una proposta progettuale valida, che dà risposte significative ai cittadini ed è stata interamente finanziata, in tempi record, dal Ministero competente”.

A questo importante risultato per la comunità di Bellante Paese si aggiunge l’approvazione in Giunta Comunale del “Concorso di progettazione per l’esecuzione dell’intervento di riqualificazione del centro storico della frazione di Ripattoni” finanziato dalla misura di ripartizione del fondo per la progettazione territoriale stanziato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2021.

Il concorso, che prevede una copertura per un importo per la progettazione pari ad € 50.678,33, verrà pubblicato sulla piattaforma ASMEL entro il 18 agosto e consentirà ai professionisti, singoli o in forma associata, di presentare idee progettuali per la valorizzazione del borgo medievale di Ripattoni, attraverso la riqualificazione della pavimentazione del centro storico, oggi in gran parte asfaltata, l’abbattimento di barriere architettoniche e la proposta di soluzioni inclusive e sostenibili.

Dice il Sindaco Giovanni Melchiorre: “Risultati come questi non sono frutto del caso, ma dell’impegno e della competenza che contraddistinguono l’azione di questa amministrazione. Grazie ai fondi ottenuti daremo soluzione a problemi che investono sia la sicurezza dei cittadini, sia la dignità e il decoro di un borgo meraviglioso quale è Ripattoni, che attraversa una stagione di significativa riscoperta e merita ogni attenzione da parte delle istituzioni, chiamate a valorizzarne le incredibili potenzialità”.