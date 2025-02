Rinviato a L’Aquila lo spettacolo “Fall”: la nuova data

L’AQUILA – Lo spettacolo di Giorgio Montanini “Fall” previsto per la Rassegna Stand Up! Comedy organizzata dal Teatro Stabile d’Abruzzo a L’Aquila, giovedì 13 Marzo, è stato riprogrammato, per cause indipendenti dalla volontà dell’Ente Teatrale Regionale, al giorno venerdì 9 maggio 2025 alle ore 19.00, sempre all’Auditorium del Parco.

I biglietti già emessi restano validi per la nuova data.

Per l’eventuale rimborso dei titoli d’ingresso acquistati la richiesta va fatta entro il 31 marzo 2025 con le seguenti modalità: se acquistati online, inviare una e-mail all’indirizzo assistenza@ciaotickets.com indicando il codice di transazione (composto da 11 caratteri alfanumerici) e nome e cognome di chi ha effettuato l’acquisto; se acquistati presso i punti vendita autorizzati Ciaotickets si potrà chiedere il rimborso, previa restituzione del biglietto integro di ogni sua parte, presso lo stesso punto vendita. Le tempistiche relative al riaccredito della somma dipendono esclusivamente dagli istituti di credito coinvolti.

Per ulteriori informazioni è a disposizione il Botteghino del TSA ai numeri 0862 410956 oppure 348 5247096.