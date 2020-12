Rimborso dei libri scolastici a Montesilvano: come fare richiesta

MONTESILVANO – L’amministrazione comunale avvisa che anche per l’anno scolastico 2020/2021 è previsto il rimborso per l’acquisto dei libri di testo per gli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado con l’utilizzazione dei fondi statali. Per i requisiti di ammissione si richiede l’appartenenza dell’alunno o studente a nucleo familiare con reddito derivante dall’applicazione del valore ISEE pari o inferiore a euro 15.493,71; il reddito ISEE di valore superiore è causa di esclusione dal beneficio; la residenza nel Comune di Montesilvano; la spesa massima rimborsabile pari al costo dei soli libri di testo obbligatori per la classe e sezione frequentata dall’alunno nell’anno scolastico 2020/2021 esclusi atlanti, vocabolari, testi consigliati e materiale didattico e di cancelleria. Le domande devono pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune entro il termine del 29 gennaio 2021.

E’ necessario allegare alla domanda: il modello I.S.E.E. (che viene compilato e rilasciato da un qualsiasi Patronato o C.A.F.) in corso di validità; la fattura di acquisto o ricevuta con scontrino fiscale; nella fattura o ricevuta deve essere riportato l’elenco dei testi acquistati. La carenza degli allegati, in originale, sarà causa di esclusione dal beneficio. Se necessario, l’Ufficio Pubblica Istruzione potrà richiedere l’integrazione documentale, anche a mezzo servizio di messaggistica telefonica; decorso inutilmente il termine di 15 giorni dall’invito all’integrazione, il richiedente sarà escluso dal procedimento.

I moduli per la presentazione della domanda sono disponibili presso il Comune o sono scaricabili dal sito Internet del Comune di Montesilvano: www.comune.montesilvano.pe.it