Rilascio della tartaruga di mare salvata a Roseto degli Abruzzi

Il 12 Agosto 2022 grande evento del Calendario Estivo della Riserva Borsacchio. Rilascio tartaruga di mare salvata dal CSC dal sito dove nel 2013 nidificò una tartaruga

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Il prossimo 12 Agosto 2022 , dalla spiaggia libera fra lido Papenoo e Lido Ahmar (Lungomare Trieste 22 Roseto degli Abruzzi) si terrà il grande evento “Dal nido alla Riserva. Tutti insieme per liberare Patatina” ore 17.00 .

Come ogni anno grazie al Centro Studi Cetacei, che recupera e cura le tartarughe in Abruzzo e non solo, rilasceremo “Patatina” la tartaruga di mare salvata nei mesi scorsi grazie alle cure dello staff del CSC.

Un evento importante perché mette in relazione la cittadinanza e turisti con il mare per quello che è davvero: il più grande habitat del nostro pianeta.

Alle 17.00 nella spiaggia che sarà delimitata in corridoi verrà spiegata la bellezza e complessità del mare ed alle 17.30 arriverà “Patatina” la tartaruga salvata che, grazie alla collaborazione della Guardia Costiera , verrà scortata lungo la spiaggia, per farla salutare a tutte e tutti, per poi essere rilasciata.

Patrocinato da Regione, Provincia e Comune sarà come sempre un modo per valorizzare il territorio e ricordare che fra qualche anno , proprio in quel punto, le tartarughe nate dal famoso nido del 2013 a Roseto degli Abruzzi torneranno. Un promemoria per far si che la città sia pronta a tale giorno.

12 AGOSTO 2022 -Roseto Degli Abruzzi, Spiaggia libera a sud del Lido Papenoo

DAL NIDO ALLA RISERVA

PROGRAMMA:

17.00 – apertura stand informativo Centro Studi Cetacei

17. 30 – arrivo tartaruga e saluto in spiaggia alla tartaruga marina

17.45 – rilascio in mare

Sarà possibile lasciare un contributo per le spese sostenute per la cura della tartaruga.