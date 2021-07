Rifugi letterari: teatro, musica e letteratura in provincia di Teramo

La compagnia teatrale abruzzese Merli Bianchi propone la seconda edizione di “Rifugi letterari” con pomeriggi tra ulivi e borghi di montagna

GIULIANOVA – A partire dal 24 luglio teatro, yoga, musica e letteratura tra gli Ulivi del Frantoio Montecchia a Morro D’Oro (TE) e presso il Borgo degli Gnomi di Varano di Valle San Giovanni (TE).

RIFUGI LETTERARI

La Compagnia dei Merli Bianchi propone 5 incontri tra luglio e settembre 2021 con iniziative che coniugano la cura del sé, la bellezza della natura, del teatro e della letteratura con incontri mirati ad un pubblico di famiglie e speciale per bambini.

Quest’anno infatti le giornate includono incontri di yoga per adulti e bambini condotti da Alessandra Zancocchia, letture itineranti tra gli ulivi secolari, la messa in scena di spettacoli per ragazzi a cura della Compagnia dei Merli Bianchi e la mostra-spettacolo “Dove nasconde gli occhi il cielo?” liberamente tratto dall’omonimo libro (Arsenio edizioni) con la voce recitante dell’attrice e autrice Margherita Di Marco e l’accompagnamento al violino di Ludovica Trimarelli. A seguire la presentazione del libro e incontro con autrice e Valeria Di Felice, editrice Arsenio. Il tutto accompagnato dalle tisane rinfrescanti di Hyperborea e l’aperitivo cenato prodotto dal Frantoio Montecchia.

Pomeriggi all’ombra di alberi secolari dalle 17 alle 21 circa.

IL PROGRAMMA NEL DETTAGLIO

Si inizierà il 24 luglio con una rilassante lezione di yoga in riva al laghetto del frantoio, una tisana rigenerante offerta dal gruppo Hyperborea e a seguire la mostra-spettacolo itinerante “Dove nasconde gli occhi il cielo?” con Margherita Di Marco e Ludovica Trimarelli, l’incontro con l’autrice e l’editrice Valeria Di Felice e, a conclusione, aperitivo cenato preparato del Frantoio Montecchia; 8 agosto (speciale bambini) la giornata sarà interamente dedicata ai bambini con attività teatrali e passeggiata in natura ad essi dedicati; il 21 agosto tornano lo yoga e la mostra-spettacolo “Dove nasconde gli occhi il cielo?”; 5 settembre (speciale bambini) saranno nuovamente i bambini i protagonisti di percorsi itineranti a loro dedicati.

Il 18 settembre l’ultimo rifugio si svolgerà presso il Borgo degli Gnomi a Varano (TE) e anch’esso, come tradizione del borgo, sarà dedicato a percorsi avventura per ragazzi nel bosco secolare che custodisce borgo e gnomi.

Anche quest’estate la Compagnia dei Merli Bianchi vi accompagna a riprendere fiato, a liberare corpo, occhi e pensieri in luoghi belli e in sicurezza.

Nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid-19 il numero dei partecipanti sarà limitato e la prenotazione obbligatoria entro e non oltre il giorno prima dell’evento.

Ingresso riservato ai soci

Quota di partecipazione € 15

€ 20 per i nuovi tesseramenti 2021 con la Compagnia dei Merli Bianchi.

Per informazioni e prenotazioni a RIFUGI LETTERARI scrivere a info@compagniadeimerlibianchi.it o tel al 340.6072621