2° “Via Crucis Vivente” a Mosciano Sant’Angelo [VIDEO-FOTO]

MOSCIANO SANT’ANGELO – Grande successo sabato scorso per la 2° edizione della “Via Crucis Vivente” che ha fatto registrare tantissime presenze per la rievocazione che ha animato le vie del centro storico di Mosciano Sant’Angelo. “Nonostante sia solo al secondo anno di vita questa manifestazione è entrata già nel cuore dei moscianesi che hanno ripagato i grandi sforzi fatti dalla macchina organizzativa con una nutrita e calorosa partecipazione che non può che inorgoglirci e darci la spinta a fare sempre di più” dichiara, soddisfatto, per il coinvolgimento dell’intero paese Antonio Di Matteo, Presidente della Pro Loco Musiano che ha organizzato in maniera impeccabile l’evento.

“Come Pro Loco vogliamo ringraziare tutti i partecipanti, l’Amministrazione sempre presente e pronta a sostenerci in ogni iniziativa, i partner e gli sponsor che ci hanno sempre sostenuto convintamente e ovviamente tutti i cittadini moscianesi che, con il loro calore, ci hanno dato la giusta spinta a proseguire su questa strada tanto che, a breve, inizieremo già a lavorare per le prossime iniziative estive e a pensare alla prossima edizione della Via Crucis Vivente” conclude il Presidente Di Matteo a nome della Pro Loco.

“Non possiamo che ringraziare la Pro Loco Musiano che, con questa splendida iniziativa, è riuscita a coinvolgere l’intera cittadinanza creando uno spirito di unità e di grande entusiasmo che ha permesso di realizzare una rievocazione unica nel suo genere nel panorama provinciale, così sentita e partecipata, che ha saputo dar vita a tante emozioni nel cuore del centro storico cittadino, suscitando in ognuno di noi il clima ideale in vista delle celebrazioni della Settimana Santa” sottolinea il Sindaco di Mosciano S. Angelo Giuliano Galiffi.

La Pro Loco di Musiano ci tiene a ringraziare gli sponsor ed i partner che hanno supportato la realizzazione dell’evento; gli artigiani, i commercianti e le ditte locali che si sono messi, con entusiasmo, a disposizione; gli attori ed i figuranti in scena (tutti rigorosamente moscianesi); la Corale Acquaviva diretta dal Prof. Michele de Flaviis, la Corale di Voci Bianche dell’Associazione Mosciano Musica diretta dalla Prof.ssa Francesca Martini, la solista Maria Renata Bilò e la soprano Annalisa di Ciccio per la musica dal vivo, Luca Di Matteo per la colonna sonora; Videosound di Maria Luisa Ippoliti per la fonica e il service; Annamaria Caprini per la Direzione Artistica della manifestazione e all’intero direttivo per l’impegno profuso; il maestro Rolando Macrini per il coordinamento teatrale; Gianfranco Ciafardoni voce narrante della Via Crucis; lo stilista Alessandro Pischedda per i costumi e Gabriella Di Domenico, Cellini Teresa, Maria Pelino, Rosanna Rossi e Annamaria Tullii per i lavori sartoriali; Make up e acconciature Vasco Bruno Tarallo e Giovanna Pelusi; Tiziana Di Remigio per i testi delle scene e delle Stazioni; Giuseppe e Giovanna D’Antonio per la realizzazione delle divise in pelle dei soldati del tempio, Maurizio Palandrani per il supporto tecnico e la Gastronomia Le Sette Torri.

Un ringraziamento speciale va poi a tutte le associazioni che hanno collaborato, in maniera fattiva, all’ottima riuscita dell’evento (Gruppo scout Agesci Mosciano 1, Associazione DoIT, Protezione Civile Gran Sasso d’Italia sezione Mosciano, Confraternita di Maria SS. Addolorata, Parrocchia San Michele Arcangelo, Associazione Donne Attive e Associazione Unica Stella di Giulianova). Infine, i vertici della Pro Loco Musiano intendono spendere una parola per quanti, con il loro sostegno, hanno supportato ogni aspetto organizzativo della manifestazione e augurare una Buona Pasqua a tutti.