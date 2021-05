“Rifiorisce Lanciano”, edizione 2021: come partecipare

La seconda edizione del concorso, centrato sui balconi e gli angoli fioriti più belli, sia privati che delle vetrine, apre alla fotografia

LANCIANO – Diffondere e promuovere la bellezza degli scorci e degli angoli di Lanciano attraverso la partecipazione attiva della cittadinanza, con una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e alla mobilità lenta. La seconda edizione del concorso “Rifiorisce Lanciano – Città dell’accoglienza” punta a dare seguito al successo dello scorso anno e amplia la platea delle possibilità di partecipare, aprendo alla fotografia e alla condivisione delle immagini più belle di Lanciano. Anche quest’anno il focus del concorso sarà centrato sui balconi e gli angoli fioriti più belli, sia privati che delle vetrine delle attività commerciali: i primi classificati delle due categorie – “Balconi, davanzali, terrazzi e giardini privati fioriti” e “Angoli e vetrine fiorite” saranno premiati con una bicicletta a pedalata assistita. La domanda di iscrizione per partecipare dovrà essere inviata all’indirizzo pec comune.lanciano.chieti@legalmail.it entro il 31 maggio 2021 tramite compilazione e invio del modulo allegato al bando e disponibile insieme a tutte le informazioni del caso al link www.bit.ly/rifioriscelanciano2021 . Il periodo di riferimento per la valutazione degli allestimenti floreali dei partecipanti sarà dal 1° al 30 giugno 2021: durante questo periodo i partecipanti dovranno garantire il mantenimento delle caratteristiche del luogo in concorso. La commissione sarà composta per le prime due categorie da cinque membri esperti nominati dall’amministrazione e tre rappresentanti della Fiab Lanciano. È previsto inoltre un riconoscimento per il partecipante più giovane del concorso al quale il Comune di Lanciano donerà un albero, la cui piantumazione avverrà a cura del Patto di collaborazione “1000 Alberi per Lanciano”.

Per quanto riguarda la sezione fotografica, la novità di questa seconda edizione, ci si potrà iscrivere entro il 20 luglio inviando o consegnando la domanda di iscrizione al Comune di Lanciano – Assessorato alla Cultura (Piazza Plebiscito 60). La foto, uno scatto a colori o in bianco e nero degli allestimenti partecipanti al concorso, dovrà essere postata sulla piattaforma instragram con hashtag #rifioriscelanciano in formato digitale, oltre che stampata in formato 20×30 e incollata su un cartoncino bianco delle dimensioni 30×40 per poi essere inviata o consegnata a mano all’Assessorato alla Cultura del Comune di Lanciano. È ammessa una fotografia per ogni partecipante in bianco/nero o a colori. Sono previsti due premi: uno assegnato con giudizio di una giuria di esperti composta da cinque esperti nominati dall’amministrazione e da tre rappresentanti dell’associazione Social Photography Street; un altro in base all’apprezzamento ricevuto sulla piattaforma instagram con l’hashtag #rifioriscelanciano. Il periodo di riferimento per la sezione fotografica andrà dal 10 giugno al 20 luglio 2021, termine ultimo per l’invio dell’iscrizione e relativa foto. I primi classificati saranno premiati con un corso di fotografia avanzato e un corso di fotografia base; inoltre, la giuria selezionerà ulteriori 10 fotografie che saranno esposte in una mostra durante l’evento “Immagina” annualmente organizzata dall’associazione Social Photography Street. Entro il 15 agosto le giurie renderanno noti i vincitori, che saranno premiati nel corso delle Feste di Settembre 2021 in data e luogo da stabilire.

“Il concorso Rifiorisce Lanciano nasce dal desiderio di vivere la città valorizzandone la bellezza, attraverso la cura di quel patrimonio che solo le buone abitudini legate al rispetto e alla tutela dei luoghi possono trasformare in risorsa legata al turismo ed in particolare al turismo di prossimità. La pandemia ci ha resi ancora più consapevoli della necessità di vivere spazi aperti e liberi dalle auto, dove poter respirare la bellezza delle nostre strade e piazze. Questo concorso vuole essere uno strumento per premiare i cittadini virtuosi che si “sfideranno” a colpi di bellezza in una “partita” in cui a vincere saranno la cura e il rispetto dell’ambiente che ci è stato affidato in prestito per essere lasciato in eredità alle future generazioni. Ringrazio gli uffici comunali, gli sponsor che sosterranno l’iniziativa e tutti coloro che in qualità di esperti e promotori della bellezza parteciperanno con entusiasmo al concorso. Uno speciale ringraziamento va alla consigliera Giulia Di Martino che anche quest’anno ha coordinato con grande passione e dedizione tutte le attività necessarie alla realizzazione del concorso, che in questa seconda edizione si arricchisce della sezione fotografica”, dichiara l’Assessora alla Cultura Marusca Miscia.