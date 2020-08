“Ridi, emozionati a Villetta Barrea”: ecco il programma

Prende il via il 5 agosto con “Rita, un genio con lo zucchero filato in testa”, di e con Valentina Olla la rassegna comica nel Comune aquilano

VILLETTA BARREA (AQ) – Tutto pronto a Villetta Barrea per la rassegna “Ridi, emozionati a Villetta Barrea”, firmata Uao Spettacoli.

Le serate, rese possibili grazie anche a Comune, Pro Loco e Archeoclub di Villetta Barrea sono ad ingresso gratuito e gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.30, in ue location differenti. In tutto gli appuntamenti in programma sono sei. Si parte il 5 agosto con lo spettacolo Rita, un genio con lo zucchero filato in testa, di e con Valentina Olla: una monografia brillante su Rita Levi Montalcini che verrà ospitata nell’androne di Palazzo Graziani.

Gli altri eventi si terranno, invece, presso la scalinata di via Caracena. Il 7 agosto cabaret con Poi ve lo dico in L’anno “00” come la farina mentre l’8 agosto, torna in scena Valentina Olla con ‘Na vorta c’era Roma..ancora”.

La notte di San Lorenzo farà da cornice ad un racconto con musica dal titolo La Banda con l’attore Federico Perrotta, la cui regia è di Manfredi Rutelli, l’autore è Pierpaolo Palladino, e i musicisti Vincenzo Meloccaro e Alessio Renzopaoli. Il 12 agosto ancora cabaret con i Carta Bianca inGuarda chi si rivede.

Chiude la rassegna il mago Alberto Alivernini con Cabaret Magico nella serata del 16 agosto.