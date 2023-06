“Ricomporre il patrimonio: le storie di Sant’Eustachio”: incontro a L’Aquila

L’AQUILA – Nell’ambito degli incontri previsti per la mostra Il Maestro di Campo di Giove. Ricomporre un capolavoro a cura di Federica Zalabra e Cristiana Pasqualetti, mercoledì 14 giugno alle ore 17.00 secondo appuntamento al Museo Nazionale d’Abruzzo. Sarà la curatrice della mostra Federica Zalabra, direttore delegato del MuNDA, ad entrare nel vivo del Maestro e dell’articolata esposizione che per la prima volta ricompone, a 120 anni dal furto, il più grande ciclo narrativo dedicato al Santo con l’incontro dal titolo “ Ricomporre il patrimonio: le storie di Sant’Eustachio”, restituendo un importante tassello per la ricostruzione della pittura centro italiana del XIV secolo. Entrata con biglietto del museo

IL CALENDARIO SUCCESSIVO:

SABATO 17 GIUGNO, ore 10:00

Alessandro Delfino (referente Didattica MuNDA)

Visita guidata

DOMENICA 18 GIUGNO, ore 17:00

Visita guidata

GIOVEDI’ 22 GIUGNO, ore 17:00

Federica Zalabra (curatrice della mostra, Direttore MuNDA), Giulia Vendittozzi (Funzionario Restauratore Conservatore MuNDA), Stefano Ridolfi (Diagnosta di beni culturali, Ars Mensurae), Antonella Filiani (Restauratrice di beni culturali, Coo.Be.C.)

Il restauro delle tavolette della Custodia di Campo di Giove

SABATO 24 GIUGNO, ore 17:00

Alessandro Delpriori (Università di Camerino)

Santità e immagini nell’Abruzzo medievale. I tabernacoli come pale d’altare

DOMENICA 25 GIUGNO, ore 17:00

Visita guidata

MARTEDI’ 27 GIUGNO, ore 17:00

Deborah Tramentozzi (tiflologa)

Visita guidata

MERCOLEDI’ 5 LUGLIO, ore 17:00

Stefano Ridolfi (Diagnosta di beni culturali, Ars Mensurae), Emanuele Marconi (Conservazione e Restauro di beni culturali)

Sant’Eustachio: dati preliminari relativi allo studio e all’intervento di restauro della scultura lignea

GIOVEDI’ 13 LUGLIO ore 17:00

Cristiana Pasqualetti (curatrice della mostra, prof.ssa di Storia dell’Arte medievale – Università Degli Studi dell’Aquila)

Il Maestro di Campo di Giove: un percorso abruzzese della pittura italiana della seconda metà del Trecento

DOMENICA 16 LUGLIO, ore 17:00

Visita guidata

DOMENICA 23 LUGLIO, ore 17:00

Deborah Tramentozzi (tiflologa)

Visita guidata

DOMENICA 30 LUGLIO, ore 17:00

Visita guidata

Biglietti: interi 4 €, ridotto 2, gratuito al di sotto dei 18 anni

Per ulteriori informazioni e per aggiornamenti sulle attività del museo:

museonazionaledabruzzo.cultura.gov.it

www.facebook.com/MundaMuseoAQ

www.instagram.com/munda_museonazionaledabruzzo