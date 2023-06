Giornata del Donatore di Sangue: iniziative a Teramo rinviate al 16 giugno

TERAMO – A causa delle avverse condizioni meteo previste per il pomeriggio e la serata di oggi, la Fidas Teramo si vede costretta a rinviare l’evento che prevedeva l’illuminazione di rosso della fontana dei Due Leoni e il campanile del Duomo in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue. L’evento è rimandato a venerdì 16 giugno, dalle 19:30 a mezzanotte.

Mercoledì 14 giugno è la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, appuntamento che celebra a livello internazionale l’importanza dei tanti volontari che si impegnano ogni giorno per il sistema sanitario italiano e per garantire le terapie ai pazienti negli ospedali. Una giornata centrale per tutto il mondo della donazione di sangue e per le tante associazioni che si impegnano sui territori per fare sensibilizzazione. Per celebrare adeguatamente la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, la Fidas Teramo sarà protagonista di un evento in pieno centro storico. Dalle 19:30 di venerdì 16 giugno, i volontari della Fidas saranno presenti in piazza Orsini con un banchetto informativo per illustrare ai cittadini l’importanza della donazione del sangue, cercando di avvicinare sempre più persone ad un gesto di solidarietà che fa del bene a se stessi e agli altri. Per valorizzare ancora di più l’appuntamento, il Comune di Teramo, grazie all’impegno in particolare dell’assessore Valdo Di Bonaventura, con la collaborazione di Antonio Filipponi, illuminerà di rosso la fontana dei “due leoni” dalle 19:30 a mezzanotte. Nello stesso orario, sarà illuminata di rosso anche la torre campanaria del Duomo di Teramo, grazie alla disponibilità del vescovo, S.E. mons. Lorenzo Leuzzi.