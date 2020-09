Riapertura delle scuole a Pescara: lettera aperta di Masci e Santilli

PESCARA – Lettera aperta per la riapertura delle scuole del sindaco di Pescara Masci e dell’assessore alla P.I. Santilli. Di seguito il testo:

“Care ragazze, cari ragazzi, care famiglie pescaresi,

quest’anno scolastico è destinato a rimanere nei nostri ricordi e nella nostra storia, perché mai prima d’ora abbiamo dovuto affrontare un’emergenza continua che ha sconvolto tutte le nostre regole e le nostre abitudini. La riapertura delle scuole segna da un lato il desiderio di tornare alla normalità, dall’altro quello di non spezzare un processo formativo che inciderà in tutti gli aspetti nella nostra esistenza.

Le difficoltà affrontate per garantire il rientro in aula nelle migliori condizioni di sicurezza le conoscete tutti, a riprova del costante impegno di questa amministrazione che non si è risparmiata in energie, tempo e risorse, pur di garantire agli studenti e ai genitori il rispetto di tutte le precauzioni d’ordine sanitario, gli spazi e la vivibilità. Era impensabile che si potesse ottenere tutto e subito, soprattutto in un quadro sanitario senza precedenti e in continua evoluzione, ma gli sforzi per fare il meglio possibile sono stati intensi e continui. I disagi, per quanto ridotti, sono inevitabili in una situazione del tutto nuova, ma abbiamo lavorato per limitarli.

Per questo desideriamo augurare ai ragazzi e alle famiglie un sereno inizio di anno scolastico, a titolo personale, dell’amministrazione e della collettività, perché la buona scuola fa buoni cittadini e contribuisce sicuramente a rendere migliore Pescara e la qualità della nostra società.

Siamo sicuri che saprete farvi valere negli studi così come nella vita”.