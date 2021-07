Avezzano, riapre il Pinguino Village: ecco quando

Il più importante centro sportivo della Provincia de L’Aquila, tra i più importanti in Regione, riapre ufficialmente il 2 luglio

AVEZZANO – Venerdì 2 luglio 2021, alle ore 16.00, riapertura ufficiale del Pinguino Village ad Avezzano con il Presidente Nazionale Claudio Barbaro, presenti il Delegato ASI Nuoto Abruzzo Nazzareno Di Matteo, il Presidente ASI L’Aquila Gianluca Ranieri, il Presidente ASI Abruzzo Gavino Truddaiu, il Vicepresidente ASI Abruzzo Avv. Luigi Spina, il Delegato ASI Spettacolo Abruzzo Antonio Moccia.

Il Pinguino Village ad Avezzano è uno dei più importanti centri sportivi privati della Regione Abruzzo ed è il più importante tra di essi della Provincia de L’Aquila. È tra i primi centri, le cui utenze sono ambientalmente sostenibili attraverso la tecnologia fotovoltaica.

“Questo nuovo avvio è la risposta migliore alle tante persone che ci chiedevano quando saremmo tornati – spiegano il Presidente, Daniela Sorge e il Direttore sportivo, Nazzareno Di Matteo – un giorno tanto aspettato che è il riflesso di una situazione generale che va decisamente migliorando e che ci riporta, un passo alla volta, verso la normalità, nonostante le grandi difficoltà del periodo e la situazione degli impianti sportivi in tutto il Paese. In questi mesi abbiamo lavorato per poter garantire i nostri servizi in completa sicurezza. Quest’anno c’è anche una zona bar completamente rinnovata, dove organizzeremo, in collaborazione con i nuovi gestori, molti dei nostri eventi estivi. Siamo fiduciosi che da qui si possa ripartire per fare grandi cose insieme“.