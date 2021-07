ANCE, rinviate le elezioni per il rinnovo degli organi statutari

Pervenuta una richiesta di valutare l’idoneità di tutte le candidature per le elezioni che avrebbero dovuto svolgersi il 3 luglio

L’AQUILA – Le elezioni per il rinnovo degli organi statutari di ANCE L’Aquila sono state rimandate su decisione del Presidente di ANCE L’Aquila Adolfo Cicchetti a seguito di un suggerimento dei Probiviri nazionali.

All’Associazione dei costruttori è infatti pervenuta in queste ore una comunicazione degli stessi, sollecitati da un associato aquilano a valutare l’idoneità di tutte le candidature per le elezioni che avrebbero dovuto svolgersi il 3 luglio prossimo.

E’ così che, a pochi giorni dalla tornata elettorale, il sistema non ha esitato a sospendere momentaneamente la macchina organizzativa elettorale per concedere ai Probiviri tutto il tempo necessario agli approfondimenti del caso e sgombrare il campo da ogni dubbio sia formale che sostanziale.

Il Presidente Cicchetti ha ribadito la fiducia su tutta la macchina organizzativa locale e nazionale:

“La momentanea sospensione non era un obbligo, ma un rispetto dovuto ad una autorità garante del Codice Etico associativo che avrà così tempo sufficiente per valutare la bontà dell’operato dei Probiviri aquilani, i quali per primi hanno dovuto vagliare l’idoneità di tutte le procedure. Un lavoro accurato e coscienzioso in cui confido, conoscendo la statura umana e professionale dei nostri decani. Per le elezioni non abbiamo fretta, ci preme piuttosto che siano trasparenti e rappresentative di tutti i costruttori che nella provincia operano non solo come imprenditori, ma spesso come mecenati e importanti motori economici”.