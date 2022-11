“Ri-belle for Iran”, performance artistica allo Spazio Matta di Pescara

PESCARA – Domenica 13 novembre alle 18.00 allo Spazio Matta di Pescara, Fondazione Aria presenterà la performance artistica RI-BELLE, a cura di Zoya Shokoohi, all’interno del programma del FLA – Festival di Libri e Altrecose 2022. RI-BELLE è una performance dedicata ai movimenti rivoluzionari in corso in Iran, a partire dallo scorso 16 settembre 2022, concepita dall’artista iraniana Zoya Shokoohi, già protagonista della sesta edizione del progetto Stills of Peace. Così Fondazione Aria ha voluto realizzare, all’interno del FLA di cui è partner e sostenitore, un evento speciale, per dare continuità al dialogo culturale teso alla pace che ogni anno realizza con la sua rassegna estiva d’arte contemporanea.

L’artista Zoya Shokoohi lavorerà a stretto contatto con dieci artisti ispirandosi alla dinamica fra tensione e liberazione, un’opposizione che rimanda al concetto stesso di rivoluzione. Sotto la direzione artistica di Giovanna Dello Iacono sono stati selezionati alcuni protagonisti dei progetti della Fondazione: Mandra Cerrone, Angelo Colangelo, Paola d’Onofrio, Armando Di Nunzio , Liana Ghukasian, Raffaella Piscione, Guido Silveri, Barbara Uccelli, Giovanna Zampagni. Questi performer metteranno in scena una serrata catena di movimenti, basati sulle immagini delle proteste in corso in Iran, mentre Zoya Shokoohi testimonierà il progredire del movimento di contestazione attraverso affermazioni provenienti dal mondo social. Tweet e stralci di video diffusi con l’hashtag #mahsaamini, il nome della donna uccisa per aver indossato male l’hijab, saranno il mezzo più diretto e fedele per esporre le ragioni del dissenso del popolo iraniano in questo momento. Autrice della traccia sonora che accompagnerà la performance è Francesca Sandroni, il layout grafico è opera di Mohammad Fallah.

“È un omaggio dovuto alle donne, alla vita, alla libertà – afferma Giovanna Dello Iacono – e per rappresentare il senso più autentico della rassegna Stills of Peace che il prossimo anno festeggerà il suo decennale: accendere i riflettori sui Paesi ospiti e continuare a seguirne gli accadimenti ben oltre i tempi limitati di una rassegna annuale. Una volta innescato questo dialogo fra culture, l’arte contemporanea interviene come linguaggio comune, in grado di parlare direttamente alla nostra umanità e affrontare momenti duri e complessi, come quello che attualmente sta vivendo l’Iran e non solo”.

Appuntamento dunque allo Spazio Matta (via Gran Sasso, 53 – Pescara) domenica 13 novembre alle ore 18.00 per RI-BELLE (ingresso libero).