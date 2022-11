Montesilvano, possesso ai fini di spaccio: arrestato 32enne

PESCARA – Nell’ambito di mirati servizi antidroga svolti dalla Questura di Pescara, la Squadra Mobile ha tratto in arresto un 32enne di Montesilvano per il possesso ai fini di spaccio complessivamente di oltre 80 g. di cocaina, 328 g. di marijuana e 12 g. di hashish.

Gli investigatori, dopo averlo notato in atteggiamenti sospetti ed averlo pedinato nel corso del pomeriggio, lo controllavano e lo trovavano in possesso di alcune dosi di stupefacente a bordo della propria auto. A casa, subito dopo, il personale della Sezione Antidroga rinveniva una vera e propria postazione di spaccio con il resto dello stupefacente suddiviso in varie confezioni, alcune delle quali aperte, materiale da confezionamento ed un bilancino di precisione. Inoltre, in un cassetto della camera da letto veniva rinvenuta una pistola Beretta cal. 7,65 con caricatore rifornito di 8 colpi, risultata provento di furto.

Per tali ragioni, l’indagato veniva tratto in arresto e condotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, oltre ad essere denunciato per ricettazione e detenzione illegale di armi da fuoco.