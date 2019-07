RFI Sulmona, rinnovato il sistema di informazione visiva e sonora

Nell’atrio, in sala d’attesa, sui marciapiedi, 100 nuovi diffusori sonori per interno ed esterno. Investimento complessivo 650 mila euro

SULMONA – Completamente rinnovato il sistema di informazione visiva e sonora della stazione di Sulmona per un servizio migliore ai viaggiatori. Cinque teleindicatori di binario a doppia faccia con indicazioni sussidiarie – uno sul primo marciapiede, due sul secondo marciapiede a servizio dei binari due e tre, altri due sul terzo marciapiede a servizio del binario quattro e del futuro binario cinque – due fasce dinamiche arrivi/partenze nell’atrio della stazione – un totem con indicazioni riepilogative degli arrivi e partenze treni – sei monitor riepilogativi visibili anche in condizione di forte esposizione solare sui marciapiedi ed in sala d’attesa e 100 altoparlanti di ultima generazione, distribuiti sia all’interno sia sulle pensiline dei binari offrono ora un servizio migliore e più capillare ai viaggiatori che utilizzano la stazione.

Realizzato da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) con un investimento complessivo di 650mila euro, l’intervento realizzato a Sulmona rientra nel piano di rinnovo dei sistemi d’informazione ai viaggiatori di altre stazioni abruzzesi tra cui L’Aquila e quelle dell’intera linea Teramo – Giulianova con un investimento totale di circa 2 milioni di euro.