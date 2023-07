Il 5 luglio, al MunDA, nell’ambito della mostra Il Maestro di Campo di Giove Stefano Ridolfi e Emanuele Marconi illustreranno l’intervento

L’AQUILA – Il prestito della statua lignea policroma di Sant’Eustachio (1370, circa) da parte della Diocesi di Sulmona-Valva per la mostra Il Maestro di Campo di Giove. Ricomporre un capolavoro, a cura di Federica Zalabra e Cristiana Pasqualetti, ha permesso lo studio dell’opera nella sua fase preliminare, facendo emergere nuove informazioni utili per comprendere la tecnica esecutiva per un intervento di restauro critico.

Nell’incontro al MuNDA di mercoledì 5 luglio, ore 17.00, con Stefano Ridolfi (Diagnosta di beni culturali, Ars Mensurae) ed Emanuele Marconi (Conservazione e Restauro di beni culturali) saranno presentati i primi risultati della campagna di studi e restauro pittorica, finanziati dal Museo Nazionale d’Abruzzo e, più in generale, le valutazioni su come la diagnostica applicata a statue lignee consenta di dare risposta a molti quesiti fondamentali: stato conservativo, origine, datazione ed altro.

L’intervento effettuato ha previsto: messa in sicurezza con trattamento antitarlo, consolidamenti strutturali, revisione della presentazione estetica in vista della sua esposizione, indagini come la Fluorescenza UV ad alta risoluzione, la Riflettografia Infrarossa in Falso Colore, la Fluorescenza X ed una sezione lucida strumentale con microFTIR.

Tariffe: intero 5 €, ridotto 3, gratuito al di sotto dei 18 anni

Il calendario dei prossimi appuntamenti

GIOVEDI’ 13 LUGLIO ore 17:00

Cristiana Pasqualetti (curatrice della mostra, prof.ssa di Storia dell’Arte medievale – Università Degli Studi dell’Aquila)

Il Maestro di Campo di Giove: un percorso abruzzese della pittura italiana della seconda metà del Trecento

DOMENICA 16 LUGLIO, ore 17:00

DOMENICA 23 LUGLIO, ore 17:00

Deborah Tramentozzi (tiflologa)

DOMENICA 30 LUGLIO, ore 17:00

