Finisce in parità al Razza di Vibo Valentia tra Rende e Teramo. Al gol del vantaggio di Bombagi risponde Rossini, primo punto per i calabresi

VIBO VALENTIA – Al “Razza” di Vibo Valentia, stante l’indisponibilità dell’impianto rendee, soggetto a restyling, finisce 1-1 tra Rende e Teramo nella gara valida per laquinta giornata del girone C di Serie C. I biancorossi passano in vantaggio al 41’ minuto di gioco con Bombagi su calcio di punizione. I padroni di casa ottengono il pareggio al 28’ minuto della ripresa grazie a Rossini, che scorge Tomei fuori dai pali e lo trafigge con un pallonetto. Per il Rende si tratta del primo punto in classifica in un campionato 2019-2020.

Nella sala stampa dello stadio “Razza”, questo il pensiero dell’allenatore biancorosso Tedino: “La squadra mi è piaciuta molto, perchè ha interpretato bene la sfida, prendendo subito le misure agli avversari, creando tanto e passando in vantaggio. Paghiamo, però, il fatto di essere stati superficiali nel non chiudere la gara, vanificando tutta la mole di gioco prodotta con mezzo errore: e questo si paga in tutte le categorie, contro qualsiasi avversario. Il nostro portiere non ha fatto una parata, difficile pretendere di giocare novanta minuti nell’area avversaria, ma il fatto di voler giocare sempre la palla come principio, ci è costato caro sull’azione del pari. Ci manca il salto di qualità, perchè questa partita dovevamo portarla a casa a tutti i costi e, invece, sul capovolgimento di fronte dopo l’occasione di Magnaghi sotto porta, abbiamo preso gol. Non siamo ancora una squadra forte come intendo io, quindi dobbiamo migliorare, ragionando sul “noi” e non sull’”io”. La colpa è nostra, intesa come staff e calciatori, perchè dobbiamo essere noi quelli bravi nel cercare gli episodi positivi. Ora ci lecchiamo le ferite e pensiamo alla gara di mercoledì, quando avremo di fronte un test molto impegnativo contro la Viterbese”.

TABELLINO

RENDE (4-2-3-1): 1 Savelloni, 31 Vitofrancesco, 13 Germinio, 15 Bruno, 17 Blaze; 5 Colloccolo, 8 Loviso; 24 Giannotti (dal 16′ st Morselli), 28 Soomets (dal 7′ st Libertazzi), 11 Rossini (Vk); 9 Vivacqua (dal 33′ st Scimia). A disposizione: 12 Palermo, 22 Borsellini, 3 Ampollini, 4 Cipolla, 6 Origlio, 21 Nossa, 23 Bonetto, 25 Traore, 29 Drkusic. Allenatore: Andreoli.

TERAMO (4-3-2-1): 1 Tomei, 29 Cancellotti (Vk), 4 Cristini, 26 Piacentini, 27 Di Matteo; 21 Santoro (dal 37′ st Cappa), 8 Arrigoni (K), 11 Mungo (88′ Iotti); 19 Bombagi, 10 Martignago (dal 21′ st Costa Ferreira); 9 Magnaghi. A disposizione: 12 Valentini, 22 Lewandowski, 2 Florio, 3 Tentardini, 17 Lasik, 20 Ilari, 25 Birligea, 28 Viero. Allenatore: Tedino.

Arbitro: Valerio Maranesi di Ciampino.

Assistenti: Moroni di Treviglio e Ravera di Lodi.

Reti: al 41′ Bombagi (T), al 27′ st Rossini (R).

Ammonizioni: Colloccolo (R), Santoro (T), Piacentini (T), Morselli (R).

Espulsioni: –



Recupero: nessun minuto nel primo tempo e 4′ nella ripresa

Foto dell’esultanza Teramo fonte sito ufficiale Teramo Calcio