Remo Rapino presenta il nuovo romanzo a Torino

Doppio appuntamento per lo scrittore frentano il 19 e 20 novembre dove presenterà “Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio”, edito per la casa editrice romana minimum fax

TORINO – Prosegue il tour di presentazioni, iniziato a Genova, del nuovo romanzo dello scrittore frentano Remo Rapino, dal titolo “Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio”, edito per la casa editrice romana minimum fax. I prossimi appuntamenti si svolgeranno a Torino, il 19 e il 20 novembre: nella prima data l’autore sarà ospite, alle ore 18.30, della Libreria Trebisonda, in via Sant’Anselmo, 22. Il secondo incontro avrà luogo, a partire dalle ore 18, presso la Libreria sulla Dora, sita in via Pisa, 46. L’ingresso è libero.

In Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio il protagonista è un folle, un diverso, un emarginato (e, in questo aspetto, l’autore si rifà ad un filone già consolidato in letteratura), che narra la storia della sua vita in prima persona, servendosi, come ha osservato Goffredo Fofi, di un “linguaggio immaginoso o gergale d’impasto multiregionale e bizzarro”. Il libro, uscito nelle librerie nel mese di ottobre, ha già suscitato l’interesse e incontrato il favore della critica nazionale. Se ne sono occupati, tra gli altri, il già citato Goffredo Fofi sulle pagine di Internazionale, la rivista Marie Claire, Diego De Silva su Tutto Libri. Una breve, ma lusinghiera, nota critica è comparsa su Il Fatto Quotidiano, che ha definito l’opera “una rivelazione”.