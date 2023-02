“Relazioni di coppia, il mal d’amore”, seminario a Pescara

PESCARA – Ci sono storie d’amore dove ci si rovina l’esistenza, ci si annienta, si attende qualcosa che non si realizzerà mai e ci sono relazioni stabili vissute come insoddisfacenti e noiose. E’ faticoso creare un’intimità, è penoso interromperla quando è giusto farlo e crea disagio rimanere imprigionati in una dipendenza affettiva. Perchè il mal d’amore fa così male?

La psicanalisi e il teatro si fondono per mettere in scena i propri vissuti, le proprie emozioni, confrontare le esperienze, immedesimarsi nell’altro. Le tematiche affrontate verranno rappresentate, messe in scena da attori e commentate con i partecipanti.

Sabato 18 febbraio 2023 (Dalle ore 15 alle ore 18) presso “Piccolo Teatro Orazio Costa” in viale Gabriele D’Annunzio, 29 – Pescara, ingresso gratuito.

www.psicologiadonna.it

e-mail: psicologiadonna@psicologiadonna.it

Seminario a cura della dott.ssa Mariacandida Mazzilli

Psicologa e Psicoterapeuta ad indirizzo psicoanalitico. Svolge attività clinica in ambito psicologico e psicopatologico. Realizza e coordina progetti nell’ambito della prevenzione e della educazione alla Salute. Collabora in qualità di consulente clinico con periodici e radio a diffusione nazionale.

Attori: Fulvio Calderoni, Chiara Hervatin