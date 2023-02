Congresso PD in provincia di Chieti: netta affermazione per Bonacini

CHIETI – “Con la giornata di oggi si conclude la prima fase del percorso congressuale, quello riservato alle iscritte e agli iscritti del Partito Democratico. In Provincia di Chieti il Candidato alla segreteria nazionale si attesta al 67,4 % , un risultato importante che premia i contenuti di una proposta politica che saprà rimettere la nostra comunità in cammino fra gli iscritti e nel paese. Il dato oltre a dare un contributo determinante al risultato regionale e nazionale, restituisce il grande lavoro che tutta la comunità democratica, che ha lavorato per la mozione di Stefano Bonaccini, ha portato avanti in questi ultimi mesi nella nostra provincia, nelle numerose iniziative e nei tantissimi congressi di circolo.

Da domani saremo tutti a lavoro per le primarie aperte del 26 Febbraio in cui potranno andare al voto tutti i nostri elettori. Possiamo contare su un dato nazionale che riporta una vittoria netta del candidato alla segreteria nazionale Stefano Bonaccini che stacca di più di 20 punti Elly Schlein, arrivando al 55% del consenso e siamo certi che questo dato potrà solo ulteriormente rafforzarsi” è questa la nota diffusa da Francesca Buttari, Delegata provinciale per la mozione Bonaccini.

Risultati nel dettaglio:

Voti totali : 1076

Stefano Bonaccini: 725 (67,4%)

Elly Schlein: 304 (28,3)

Gianni Cuperlo: 35 (3,3%)

Paola De Michele: 12 (1%)