Cantina in Festival a Caramanico Terme, programma 2019

CARAMANICO TERME – Venerdì 16 agosto 2019, a partire dalle 18, presso l’ex Convento delle Clarisse a Caramanico Terme (Pe), si svolgerà Cantina in Festival, il primo Festival organizzato da Cantina Majella, diventata ormai un punto di ritrovo musicale abruzzese e non solo.

Ad alternarsi, nella suggestiva e storica atmosfera che l’ex Convento delle Clarisse rappresenta, nomi di spicco del panorama musicale abruzzese e non: Jester at Work + Marianna D’Ama, Sherpa, Sunday Morning e Orange8. Cantina in Festival! Si propone come un format “libero da ogni limite, spaziale e sonoro: un palco all’aperto, a contatto diretto con il cielo, che si miscela con la natura nella forma e nei suoni”.

Jester at Work + Marianna D’Ama, ormai veri e propri riferimenti musicali “made in Abruzzo”, insieme a Michelangelo Del Conte, Alessio D’Onofrio e Davide Grotta, portano un live che vede alternarsi i brani di uno e dell’altra, in una versione sperimentale tutta da scoprire.

Gli Sherpa, Matteo Dossena, Pierluca Michetti, Axel Di Lorenzo, Franz Cardone, anche loro orgoglio di casa nostra, ci trasporteranno con le loro atmosfere psichedeliche che ben si fonderanno con la cornice offerta dall’evento.

Sunday Morning, Luca Galassi, Andrea Cola, Federico Guardigni, Jacopo Casadei, sono invece un progetto che nasce a Cesena nel 1998 e vede cambiare generi e formazioni fino ad arrivare al loro ultimo album Four, uscito in aprile di quest’anno, che ne segna un nuovo capitolo discografico dopo Let it Burn, uscito nel 2016.

Orange8, Sergio Ferrari e Valentina Criscimanni, di Roma, debuttano con l’album Let The Forest Sing, una miscelanza di influenze che spaziano dal blues al folk, passando per la psichedelia, senza tralasciare incursioni in territori post-rock.

La Cantina Majella organizza, ormai da tre anni, eventi musicali (e non solo) adottando la formula del concerto acustico all’interno di un’antica cantina del borgo di Caramanico Terme. Si sono susseguiti all’interno di queste mura storiche artisti di fama nazionale ed internazionale, solo per citarne alcuni: Cristiano Godano, Cristina Donà, Omar Pedrini, Gianni Maroccolo, Giorgio Canali, Roberto Dell’Era, Paolo Benvegnù, Marco Parente, Cesare Basile, A Toys Orchestra, Filippo Graziani, Giulio Casale, Alessandro Fiori, Laish, Gabriel Moreno & The Quivering Poets.

SCHEDA

Cantina in Festival!

Venerdì 16 agosto 2019, a partire dalle 18

Presso Ex Convento delle Clarisse – Via San Maurizio, 65023 – Caramanico Terme

Biglietti 5 euro – acquistabili sul posto o in Cantina Majella

Info: 3288971705