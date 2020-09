Regione, concessioni marittime: rateizzazione delle imposte

REGIONE – La Giunta ragionale, su proposta dell’assessore al demanio marittimo Nicola Campitelli, ha deliberato la possibilità a lidi e stabilimenti balneari di rateizzare il canone concessorio introdotto dalla legge regionale n. 11/2002. «Considerate le difficoltà del sistema sociale ed economico legate alla straordinaria emergenza sanitaria da Covid – commenta l’assessore Nicola Campitelli – si rendono indispensabili azioni di tutela e supporto a privati ed imprese colpiti dai provvedimenti di contenimento. Si tratta di un sostegno che ha un obiettivo fondamentale: aiutare gli operatori turistici a superare la crisi economica causata dall’emergenza sanitaria».

Per ottenere l’agevolazione è necessaria inviare una istanza di parte motivata, oggettiva e documentata, che accerti lo stato di difficoltà economica, nonché l’autorizzazione delle rateizzazioni richieste. Il provvedimento prevede le seguenti modalità di rateizzazione:

a) fino a 2.500,00 euro nessuna dilazione;

b) da 2.500,00 a 5.000,00 euro fino a 5 rate mensili di pari importo;

c) da 5.000,00 a 10.000,00 euro fino a 10 rate mensili di pari importo;

d) oltre 10.000,00 euro fino a 24 rate mensili di pari importo.

La rateizzazione sarà sviluppata secondo un criterio di proporzionalità in ragione del debito e del numero massimo di rate previste. In caso di mancato pagamento di una rata, il debitore decade dal beneficio della rateizzazione e l’importo residuo dovrà essere versato in un’unica soluzione. Dal termine di pagamento originario al termine ultimo rateizzato, maturano gli interessi al tasso legale previsto dalla disciplina e le eventuali sanzioni di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.