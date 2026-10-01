L’Aquila, bilancio del Prix Italia Rai: CIA Abruzzo e Regione tracciano il bilancio

L’AQUILA – Raccontare l’Abruzzo autentico attraverso i suoi prodotti e, soprattutto, attraverso i volti e le storie delle persone che ogni giorno li rendono possibili. È questo il filo conduttore dell’iniziativa promossa da Regione Abruzzo e CIA Abruzzo nell’ambito della 78ª edizione del Prix Italia Rai, ospitata a L’Aquila dal 28 settembre a oggi, giovedì 1° ottobre.

Per tracciare un bilancio di questo straordinario percorso che ha trasformato l’accoglienza e il comparto del food & beverage in un viaggio nell’identità regionale, domani, venerdì 2 ottobre, alle ore 12.00, si terrà una conferenza stampa nella Sala Baiocco del capoluogo aquilano. All’incontro con i media interverranno il vicepresidente della Giunta regionale con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, insieme al direttore di CIA Chieti-Pescara, Alfonso Ottaviano, e al direttore di CIA L’Aquila-Teramo, Donato Di Marco.

Nel corso della kermesse internazionale, CIA Abruzzo e le sue articolazioni territoriali hanno dato vita a un itinerario capace di rappresentare l’intera regione, dalla costa alle colline fino alle aree interne e montane, offrendo agli ospiti italiani e stranieri un mosaico di produzioni d’eccellenza. Il progetto si è inserito perfettamente nel tema scelto per l’edizione di quest’anno del Prix Italia, “Play Human”, mettendo al centro la dimensione umana e facendo conoscere non solo ciò che arriva sulle tavole, ma il patrimonio di competenze, sacrificio, innovazione e cura del paesaggio custodito da donne e uomini della terra. Portare le produzioni locali all’interno di un evento di risonanza mediatica mondiale ha rappresentato una vetrina d’eccezione, unendo l’agricoltura al mondo della cultura e della comunicazione, e ribadendo il ruolo cruciale delle imprese agricole nella tutela della biodiversità e nella salvaguardia delle aree interne.