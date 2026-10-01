Polfer Marche, Umbria e Abruzzo: bilancio dell’operazione “Rail Action Week”

PESCARA / ANCONA – Un bilancio di rilievo per la sicurezza ferroviaria nel centro Italia. Si è chiusa con oltre quattromila persone controllate l’operazione straordinaria denominata “Rail Action Week“, condotta dal 21 al 27 settembre 2026 dagli agenti della Polizia Ferroviaria nelle tre regioni di competenza del Compartimento Polfer per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo. L’attività si è inserita nel quadro dell’iniziativa promossa da Railpol, l’Associazione Internazionale che riunisce le polizie ferroviarie e dei trasporti europee, finalizzata a intensificare la prevenzione e la vigilanza lungo le linee ferroviarie, nelle stazioni e a bordo dei convogli nel rispetto delle normative dei singoli Paesi.

Complessivamente il dispositivo di controllo ha permesso di identificare 4098 persone, deferire 8 soggetti in stato di libertà all’autorità giudiziaria, effettuare 236 servizi di vigilanza nelle stazioni e scortare 70 treni, garantendo inoltre il rintraccio di 4 minori. Particolare attenzione è stata riservata anche al controllo del territorio con 17 servizi automontati lungo la linea, nei pressi dei passaggi a livello e nelle stazioni non presidiate stabilmente dalla Polfer, grazie anche alla preziosa collaborazione del personale di RFI e FS Security. Tra le attività di maggior rilievo svolte sul campo, la Sottosezione Polfer di Pescara ha proceduto alla denuncia di una persona per evasione dagli arresti domiciliari e all’individuazione di un cittadino straniero trovato in posizione irregolare sul territorio nazionale. Ad Ancona, invece, gli operatori del Settore Operativo hanno deferito un cittadino straniero ritenuto responsabile, in concorso, del furto aggravato di un bagaglio sottratto a una viaggiatrice a bordo di un treno.

Accanto all’attività di controllo e repressione degli illeciti, la settimana speciale è stata dedicata in modo particolare alla prevenzione dei comportamenti scorretti e pericolosi in ambito ferroviario, come l’attraversamento irregolare dei binari o il mancato rispetto delle regole che mettono a repentaglio l’incolumità pubblica e la regolarità dell’esercizio dei trasporti. Non sono mancati momenti di contatto diretto con i viaggiatori, finalizzati a sensibilizzare l’utenza sul corretto comportamento da adottare in stazione e sul treno attraverso la distribuzione di materiale informativo e opuscoli contenenti utili consigli per viaggiare in totale sicurezza.

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