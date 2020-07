Regione Abruzzo aderisce a Federculture

Marsilio: “Regione Abruzzo deve essere artefice e protagonista nella gestione dei servizi legati alla cultura, al turismo, e al tempo libero”

PESCARA – La Regione Abruzzo entra a far parte del direttivo di Federculture. Un risultato importante per la crescita del territorio regionale a cui la giunta, presieduta da Marco Marsilio, ha voluto dare un forte impulso sin dal suo insediamento.

“Federculture rappresenta le più importanti aziende culturali del Paese, la Regione Abruzzo deve essere artefice e protagonista nella gestione dei servizi legati alla cultura, al turismo, e al tempo libero – ha sottolineato il presidente Marsilio – Avevamo purtroppo scoperto che l’adesione a Federculture avviata dalla giunta D’Alfonso era rimasta tale solo sulla carta, al punto che non erano neanche state mai pagate le quote associative, né previste in bilancio le somme necessarie. Un nostro obiettivo prioritario è la promozione della cultura e la sua fruizione e accessibilità a tutti i cittadini, in quanto segno di identità culturale e risorsa per la crescita sociale e lo sviluppo economico dei territori. Abbiamo dapprima trovato i fondi necessari anche per pagare i debiti che abbiamo ereditato, quindi, al di là della semplice adesione, siamo riusciti a ottenere la nostra presenza nel direttivo. Un traguardo importante per dare il via a una nuova progettualità culturale capace di creare un circolo virtuoso legato alla cultura e alla promozione del territorio abruzzese”.