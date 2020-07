Il mercatino dei bambini torna a in via Strasburgo a Montesilvano

Appuntamento per oggi 25 luglio dalle ore 19 nell’isola dedicata ai bambini che dovranno obbligatoriamente essere accompagnati da un genitore. Ecco tutto quello che c’è da sapere

MONTESILVANO – Quest’anno, nonostante le tantissime problematiche legate al Covid, l’Associazione Amare Montesilvano e l’Amministrazione Comunale con l’Assessore agli eventi Debora Comardi hanno inteso dare seguito ad uno degli eventi più seguiti dalle famiglie e dai bambini che hanno bisogno di distrazione e svago dopo alcuni mesi di “lockdown”. Ci saranno alcune importanti regole da seguire al fine di tutelare la salute e l’igiene dei bambini dei genitori ma anche di tutti i visitatori.

La prima novità e che il materiale sanificato (tavola, cavalletti e sedia) sarà posizionato in appositi spazi dall’organizzazione e quindi i bambini troveranno le loro postazioni già montate e numerate; le postazioni che saranno predisposte secondo i protocolli Covid (distanziamento) non potranno assolutamente essere spostate. Saranno a disposizione dei bambini un massimo di 80 postazioni sugli spazi autorizzato dall’Amm.ne Comunale. Dalle ore 19, i bambini, accompagnati obbligatoriamente da un genitore che dovrà sottoscrivere un apposito modulo (previsto dai protocolli Covid) riceverà dall’organizzazione, come gli altri anni, un “ticket” numerato che darà diritto ad una postazione.

L’evento rientra nel calendario delle manifestazione che l’Amministrazione Comunale di Montesilvano ha programmato per l’estate 2020. Personale dell’Associazione sarà presente all’interno dell’area per verificare che tutto vada secondo le disposizioni.

“Dopo il sempre crescente successo di pubblico e di bambini del 2019, quest’anno avremo una Isola dei Bambini ancora più ricca di appuntamenti per i più piccoli e per le famiglie. 8 gli appuntamenti in programma. 7 dedicati ai “Mercatini per i Bambini” il 24, 31 luglio, agosto 7, 14, 21, 28, il 30 agosto la 7^edizione di BIMBI..INBICI in collaborazione con la Polizia Locale di Montesilvano, che chiuderà la nostra estate” Personale dell’Associazione sarà presente all’interno dell’area sia per verificare che tutto vada secondo le disposizione sia per eventuali problemi.

Foto di repertorio dell’edizione 2019