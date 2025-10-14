Regione Abruzzo: rinnovato l’accordo con i Vigili del Fuoco per il servizio sanitario

REGIONE – E’ stato rinnovato ieri mattina, in Assessorato a Pescara, l’accordo tra la Regione e il Corpo dei vigili del fuoco che definisce le funzioni svolte dal medico incaricato del servizio sanitario. L’intesa è stata firmata dall’assessore alla Salute, Nicoletta Verì e dal direttore regionale dei vigili del fuoco Gennaro Tornatore, alla presenza del dirigente del Servizio Prevenzione Luigi Petrucci.

La Regione metterà a disposizione, attraverso le Asl, personale medico per assolvere specifici compiti, in particolare in tema di igiene ambientale e degli alimenti, prevenzione sanitaria sul luogo di lavoro, sorveglianza sanitaria, accertamento preventivo dell’idoneità psico-fisica e attitudinale degli aspiranti vigili del fuoco volontari, attività medico-legale organizzazione e supervisione delle attività di profilassi vaccinale e specifica delle malattie infettive.