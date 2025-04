Dalla Regione Abruzzo 58 milioni di euro per sostenere innovazione e ricerca

REGIONE- Il Polo d’Innovazione del Made in Italy promuove la trasformazione digitale, l’innovazione tecnologica e la sostenibilità per le imprese abruzzesi nei settori dell’industria manifatturiera, delle tecnologie avanzate e della sostenibilità economica e civile. L’Avviso per la ricerca collaborativa offre alle aziende dell’Abruzzo un’opportunità concreta per innovare e crescere, con 58 milioni di euro messi a disposizione dalla Regione Abruzzo, grazie all’impegno del Presidente Marco Marsilio e dell’Assessore Tiziana Magnacca.

Questo bando favorisce la collaborazione tra imprese, università e centri di ricerca, accelerando la trasformazione tecnologica della produzione regionale. Le aziende abruzzesi potranno accedere a risorse per sviluppare nuove soluzioni e migliorare i processi produttivi, valorizzando le competenze localmente disponibili. Sono disponibili 50 milioni di euro per progetti innovativi e 8 milioni per assumere ricercatori specializzati, incentivando la crescita del capitale umano nel settore industriale e manifatturiero.

La misura rafforza la sinergia tra pubblico e privato, rispondendo rapidamente alle esigenze delle imprese e semplificando le procedure burocratiche. Grazie all’impegno della Regione Abruzzo, il territorio si conferma attore chiave nell’innovazione nazionale ed europea, creando nuove opportunità per le imprese e valorizzando le competenze locali.