Pescara gladiatore a Reggio Emilia, 1-0 firmato Scognamiglio

Colpo grosso dei biancazzurri che sotto di un uomo per oltre un tempo riesce a resistere e lanciare la stoccata vincente a 4 minuti della fine

REGGIO EMILIA – Avvio 2021 nel migliore dei modi per il Pescara che raccoglie tre punti preziosi da Reggio Emilia al termine di un match molto combattuto. Decisiva una rete di Scognamiglio al 41′ della ripresa con un imperioso colpo di testa su una perfetta punizione dalla destra di Valdifiori. Gara molto sofferta in particolare per aver giocato più di un tempo con un uomo in meno visto il doppio giallo a Bellanova dopo 42 minuti. Parte bene la squadra di Breda che sembra più in palla e nei primi minuti colleziona due buone palle gol con Memushaj: la prima al 5′ su invenzione di Ceter che in area lo innesca ma il suo rasoterra viene respinto da Venturi che replica tre minuti più tardi su conclusione fotocopia.

Granata pericolosi al 19′ quando su preciso lancio di Ajeti in area per Lunetta quest’ultimo supera Fiorillo con un pallonetto ma la sfera si stampa sulla traversa. Ceter, tra i migliori in campo serve Galano in area ma il suo diagonale sibila il palo dopo un tocco decisivo del portiere.

Il colombiano nella ripresa riesce a dare in più occasioni “ossigeno” alla difesa biancazzurra con delle percussioni personali che hanno sempre tenuto attenta la difesa di casa. Quando le energie sembrano venir meno e lo 0-0 il risultato più auspicabile, il centrale biancazzurro trova la stoccata vincente con palla che si infila sotto l’incrocio dei pali alla destra di Venturi. Nell’episodio si scontra con Libutti con il sopracciclio che si apre e finale con un turbante in testa. Ma l’adrenalina addosso gioca un brutto scherzo e rientrato in campo entra duro su Varone lasciando i 9 i suoi negli interminabili 6 minuti di recupero.

Ma la difesa regge con le unghie e al triplice fischio grande esultanza di tutta la squadra per un risultato che potrebbe rappresentare il punto svolta di una stagione partita molto male. Adesso la pausa fino al 17 gennaio quando all’Adriatico arriverà la Cremonese, squadra che insegue a una lunghezza.

Tabellino della partita

REGGIANA: Giacomo Venturi; Riccardo Martinelli, Lorenzo Libutti (dal 42′ st Giuseppe Zampano), Bright Gyamfi, Arlind Ajeti (dal 1′ st Nicolò Cambiaghi), Ivan Varone, Igor Radrezza, Simone Muratore (dal 35′ st Salvatore Pezzella), Luca Zamparo (dal 35′ st Mattia Marchi), Gabriel Lunetta (dal 22′ st Davide Voltan), Augustus Kargbo. A disposizione: Matteo Voltolini, Niko Kirwan, Riccardo Gatti, Luca Germoni. Allenatore: Massimiliano Alvini.

PESCARA: Vincenzo Fiorillo; Raoul Bellanova, Gennaro Scognamiglio, Edoardo Masciangelo (dal 32′ st Mardochée Nzita), Paweł Jaroszyński, Ledian Memushaj, Mirko Valdifiori (dal 43′ st Luca Crecco), Antonio Balzano (dal 1′ st Rodrigo Guth), Massimiliano Busellato (dal 10′ st Leandro Fernandes), Cristian Galano (dal 1′ st Stéphane Oméonga), Damir Ceter. A disposizione: Fabrizio Alastra, Cristian Ventola, Alessio Riccardi, Dejan Vokič, Amadou Diambo, Vladislav Blănuţă, Andrea Di Grazia. Allenatore: Roberto Breda.

Reti: al 41′ st Gennaro Scognamiglio.

Ammonizioni: al 23′ st Luca Zamparo (REG), al 9′ st Gabriel Lunetta (REG), al 19′ pt Raoul Bellanova (PES), al 17′ st Gennaro Scognamiglio (PES), al 32′ pt Massimiliano Busellato (PES), al 30′ st Damir Ceter (PES).

Espulsioni: al 42′ pt Raoul Bellanova, al 17′ st Gennaro Scognamiglio (PES).

Recupero: 2 minuti nel primo tempo, 6 minuti nella ripresa