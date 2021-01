Diretta Reggiana – Pescara: ecco dove seguire la partita

Lunedì 4 gennaio alle 18 si gioca Reggiana – Pescara, gara valida per la 17° giornata di Serie B. Informazioni dove seguire la partita

PESCARA – Lunedì 4 gennaio 2021, allo Mapei Stadium di Reggio Emilia, si giocherà Reggiana – Pescara, match valido per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B 2020/2021. I padroni di casa sono reduci dalla brutta sconfitta esterna contro il Pordenone ed in classifica occupano la quindicesima posizione, insieme a Cremonese e Cosenza, con 15 punti. Gli abruzzesi vengono dal pari casalingo contro il Cosenza ed in classifica occupano il terzultimo posto con 13 punti. La gara sarà diretta da Francesco Meraviglia della sezione di Pistoia, coadiuvato da Daniele Bindoni di Venezia e da Gianlica Sechi di Sassari; quarto uomo sarà Riccardo Ros di Pordenone. Per il fischietto toscano un solo precedente con la Reggiana, finito in parità; nessuno con il Pescara.

L’incontro verrà trasmesso in diretta in esclusiva sulla piattaforma DAZN e sarà trasmesso in diretta in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Gli abbonati potranno seguire la gara da PC, tablet e smarphone sul sito di DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La sfida sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 18 si potrà seguire la webcronaca con diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 17.15 circa saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Sguardo ai possibili titolari che scenderanno in campo. I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 3-4-3 con Voltolini tra i pali, pacchetto difensivo composto da Gyamfi, Costa e Gatti. A centrocampo Muratore e Varone in cabina di regia con Libutti e Zampano sulle corsie esterne mentre davanti spazio al tridente offensivo composto da Radrezza, Kargbo e Pezzella. Breda dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-5-1-1 con Fiorillo in porta, pacchetto difensivo composto da Balzano, Guth e Scognamiglio. A centrocampo Valdifiori in cabina di regia con Memushaj e Omeonga mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Nzita e Bellanova. In attacco Galano alle spalle di Ceter.

Le probabili formazioni di Reggiana – Pescara

REGGIANA (3-4-3): Voltolini; Gyamfi, Costa, Gatti, Libutti, Muratore, Varone, Zampano, Radrezza, Kargbo, Pezzella. Allenatore: Alvini

PESCARA (3-5-1-1): Fiorillo; Balzano, Guth, Scognamiglio, Nzita, Memushaj, Valdifiori, Omeonga, Bellanova, Galano, Ceter. Allenatore: Breda

