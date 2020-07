Refezione scolastica a Pescara, al via le iscrizioni al servizio 2020/2021

PESCARA – A decorrere dal 6 LUGLIO 2020 i genitori che intendono fruire del Servizio di Refezione Scolastica, gestito dalla Concessionaria Serenissima Ristorazione SpA, possono iscrivere i propri figli tramite la procedura ON LINE attiva sulla piattaforma https://pescara.ecivis.it, nei seguenti modi:

alunni già utenti del Servizio: accesso con le credenziali, utente e password, già in loro possesso;

alunni che usufruiranno del Servizio per la prima volta: iscrizione tramite procedura di registrazione sulla piattaforma https://pescara.ecivis.it

Si precisa che NON potranno usufruire del Servizio di Refezione gli utenti che non hanno regolarmente provveduto all’iscrizione ON LINE. Gli utenti residenti nel Comune di Pescara che intendono usufruire dell’agevolazione tariffaria, per poter compilare ON LINE l’Autocertificazione ISEE, presente nella procedura E-Civis, dovranno essere già in possesso della documentazione completa – DSU e Attestazione ISEE 2020 – riferita al DPCM 159/2013 e s.m.i.

SCADENZA DELLE ISCRIZIONI ON LINE: 11 SETTEMBRE 2020

I tempi e le modalità di erogazione del Servizio sono subordinati alla riorganizzazione delle Istituzioni Scolastiche nel rispetto delle indicazioni contenute nel Documento adottato dal MIUR in data 23 Giugno 2020, per l’anno scolastico 2020/2021.

Si invitano gli utenti a consultare l’INFORMATIVA predisposta dalla Concessionaria Serenissima Ristorazione SpA, presente sia nel portale E-Civis, sia nel sito del Comune di Pescara – Servizio al Cittadino – Studiare – Servizio Ristorazione e Trasporto Scolastico.

CONTATTI:

UFFICIO REFEZIONE SCOLASTICA

Tel. 085/4283253 – 085/4283645

servizio.refezione@comune.pescara.it