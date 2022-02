Recupero della chiesa di San Nicola di Bari nella frazione di Monticchio

MONTICCHIO – “Dopo un primo intervento parzialmente risolutivo per il recupero della struttura, si è arrivati dopo l’attento lavoro del Responsabile del Procedimento, Ing. Michele Suriani, all’affidamento della progettazione esecutiva per il restauro della chiesa parrocchiale di Monticchio”. A parlare è il Consigliere Comunale Laura Cucchiarella (Lega), che spiega: “questa mattina, insieme al R.u.p., alla squadra di progettazione, con la supervisione della Soprintendenza, e grazie alla disponibilità del padrone di casa, Don Cesare Cardozo, si è proceduto ad un primo e significativo sopralluogo all’interno dello storico luogo di culto, la cui edificazione risale al XLII secolo“.

Continua il consigliere: “gli interventi puntano a rendere nuovamente fruibile la chiesa, con la messa in sicurezza ed il restauro anche della cappella adiacente l’entrata principale, la quale dovrà essere sottoposta ad indagini archeologiche, insieme al resto dell’edificio. L’auspicio è quello di vedere l’inizio dei lavori entro la primavera del 2023, certa che il certosino lavoro del gruppo di progettazione porti ad un eccellente risultato nel minor tempo possibile”.

Conclude il Consigliere Cucchiarella: “È sicuramente un giorno importante per tutta la comunità Monticchiese, la quale, da ormai quasi 1 3 anni attende di poter tornare a frequentare questo importante e identitario luogo, per il quale l’interesse dell’amministrazione comunale non è mai venuto meno”.