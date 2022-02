TEMPERA – Il SuperEnalotto premia l’Abruzzo: nel concorso del 22 febbraio, come riporta Agipronews, è stato centrato un “5” da 14.236,27 euro. La giocata vincente è stata centrata nel bar della Strada Statale 17 bis 39/41 a Tempera, in provincia de L’Aquila. Il Jackpot, intanto, tocca quota 161,6 milioni di euro che saranno in palio nel prossimo concorso. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Abruzzo il Jackpot manca dal 2012, con 12,3 milioni di euro vinti ad Avezzano.

SuperEnalotto, a Tempera (AQ) vinti 14mila euro con un “5” ultima modifica: da