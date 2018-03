Recital pianistico di Lilya Zilberstein questa sera al Teatro Massimo

PESCARA – Venerdì 9 marzo 2018 al Teatro Massimo di Pescara ci sarà Lilya Zilberstein, per la Stagione Musicale della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara”. Una tra le più importanti interpreti del panorama classico internazionale si esibirà in una recital pianistico con musiche di Skrjabin, Rachmaninov e Beethoven.

Lilya Zilberstein è salita alla ribalta internazionale nel 1987, vincendo il Concorso Busoni di Bolzano. Fu una vittoria sensazionale e ci vollero 5 anni prima che il Premio fosse nuovamente assegnato. Da allora la pianista, moscovita di nascita e tedesca d’adozione, non ha smesso di girare tutta l’Europa, l’America del Nord e del Sud e l’Asia.

La celeberrima Martha Argerich ha definito così lo stile espressivo e la figura di Lylia Zilberstein: «Lilya è una pianista completa, naturalissima, grandissima. Per fortuna non era concorrente quando ho partecipato al concorso, sarebbe stato un osso troppo duro».

Lylia Zilberstein ha cominciato lo studio del pianoforte a cinque anni con Ada Traub alla Scuola Gnessin di Mosca prima e all’Istituto Gnessin poi con Alexander Satz, fino al diploma nel 1988. Nel 1985 ha vinto il Concorso Russo e il Concorso Pan-Sovietico di Riga. è stata invitata dai Filarmonici di Berlino e Claudio Abbado per la prima volta nel 1991 e registrato per Deutsche Grammophon i Concerti n. 2 e 3 di Rachmaninov. Zilberstein ha suonato con molte altre orchestre prestigiose quali, fra le altre, la Chicago Symphony, Sinfonica Chaikovsky di Mosca, London Symphony, l’Orchestra della Scala a Milano.

Oltre che con Abbado, ha suonato con molti importanti direttori fra cui Christoph Eschenbach, Vladimir Fedoseyev, James Levine. Nel 1998 le è stato attribuito a Siena il Premio Internazionale “Accademia Musicale Chigiana” e dal 2011 è titolare della classe di Pianoforte della prestigiosa Accademia senese.

Lilya Zilberstein ha registrato 8 cd per Deutsche Grammophon, con programmi di pianoforte solo e con orchestre. Tra le numerose incisioni più recenti ricordiamo la Sonata di Brahms per due pianoforti con Martha Argerich per EMI. Nel 2009 ha festeggiato i suoi primi venti anni di carriera con una lunga tournée europea in duo con Martha Argerich e la collaborazione con la famosa artista argentina continua tuttora ogni anno. Lilya Zilberstein è titolare della cattedra di pianoforte alla MDW-Universität für Musik und darstellende Kunst di Vienna, all’Accademia Chigiana di Siena e tiene master-classes in tutto il mondo.

PROSSIMO APPUNTAMENTO

La Stagione dei Concerti della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” si concluderà venerdì 6 aprile 2018 con la Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven, diretta dal Maestro Pasquale Veleno e interpretata dall’Orchestra Sinfonica Abruzzese, dal Coro del Conservatorio Alfredo Casella de L’Aquila e dal Coro Ventidio Basso di Ascoli Piceno e dal Coro dell’Accademia di Pescara. L’esibizione di Pepe Romero & Los Romeros, invece, è stata annullata – e verrà recuperata nella prossima stagione – per un grave incidente stradale occorso ad uno degli artisti.