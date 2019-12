Reading concerto a Salle con Paolo Fiorucci e Domenico Gialloreto

In programma “21 poesie invece di chiederti come stai” il 22 dicembre 2019 dalle 17.30 presso il Museo delle Corde Armoniche

SALLE – Domenica 22 dicembre 2019 alle ore 17.30 presso il Museo delle Corde Armoniche a Salle (Pe), si terrà lo spettacolo “21 poesie invece di chiederti come stai”, raccolta di versi di Paolo Fiorucci, il Libraio di Notte. Nasce come raccolta di versi per accompagnare gli appuntamenti librari e musicali dell’estate del 2019.

Interverranno il Sindaco Davide Morrante, il Presidente del Museo delle Corde Armoniche Beniamino Toro e il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico del Museo, Katja Battaglia.

Seguirà un reading concerto incentrato sull’esecuzione, in rigorosa chiave acustica (chitarra e voce), di brani della migliore canzone d’autore italiana, da De André ai giorni nostri, artisti come Tenco, Guccini, De Gregori, Paoli, Graziani, Dalla, Battisti, Fossati, Fabi, Brunori Sas.

Dicono di Paolo Fiorucci:

“Paolo Fiorucci è un giovane cantautore teatino sensibile e schivo che solo a parlarci due minuti capisci che ha tutte le carte in regola per essere un artista. Capisci quanto nelle vene di questo ragazzo scorra la poesia, quella vera, nel sangue”.

[Maurizio Di Fazio]

“Ora amareggiato, ora disincantato, qualche volta rassegnato, talaltra sbalordito, ma sempre gioioso, incredulo, ironico, retoricamente sfottente, mai irridente ma canzonatorio, sfrontatamente pudico e pudicamente sfrontato, amicalmente esortativo, Paolo Fiorucci canta con poetica provocatorietà l’ironica recita di un vivere gioioso di precarie malinconie.”

[Massimo Pamio]