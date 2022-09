“Re Granchio”, proiezione del film a Giulianova il 5 settembre

GIULIANOVA – E’ “Re Granchio”, produzione italo-franco- argentina del 2020, il film in programma per il 5 settembre sulla banchina del porto. La rassegna cinematografica curata dall’ Ente Porto, “Profondo Blu”, propone dunque, domani sera, una pellicola di grande interesse, che ha ottenuto una candidatura ai Nastri d’Argento ed una al David di Donatello. La storia, diretta da Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis, racconta di un uomo che, esiliato nella Terra del Fuoco, dedicherà tutta la vita alla ricerca di un tesoro. “Western di mare”, come è stato definito, “Re Granchio” è “un’ investigazione filosofica inquadrata come un dipinto d’epoca”. Inizio alle 21. Ingresso gratuito.

TRAMA (tratto da Comingsoon)

Re Granchio, film diretto da Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis, racconta una storia ambientata verso la fine dell’Ottocento che ha come protagonista Luciano (Gabriele Silli), un uomo che vive in un piccolo borgo della Tuscia. Luciano è un grande bevitore, motivo per cui spesso è ubriaco, e ha un animo ribelle, che più volte si è fatto notare dal tirannico principe del posto. Nonostante sia visto come un emarginato dalla società, Luciano non è stato mai allontanato dalla comunità, fino a quando non vede la donna di cui è innamorato insediata dal principe. L’uomo istintivamente finisce per compiere un gesto atroce che lo costringe a fuggire via, migrando verso la Terra del Fuoco. Qui Luciano si unisce a gruppo di marinai per mettersi alla ricerca di un tesoro, ma il desiderio di trovarlo porterà diversi uomini, spinti dalla cupidigia, a commettere atti di tradimento e violenza. È così che la storia di Luciano diventa la leggenda di Re Granchio.