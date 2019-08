Raul Bova incontra le fans a Pescara [FOTO]

Al termine dello spettacolo Love Letters tenuto questa sera al Teatro D’Annunzio l’attore ha salutato le fans e scattato dei selfie

PESCARA – Domenica sera, 4 agosto, al termine dello spettacolo teatrale Love Letters, Raul Bova, in scena con la compagna Rocío Muñoz Morales, ha incontrato le fans prima di lasciare la struttura del D’Annunzio. Grande entusiasmo e affetto da parte del pubblico pescarese che prima ha lungamente applaudito lo spettacolo quindi ha voluto salutare i due protagonisti scattando con loro alcuni selfie.

Paziente e disponibile Raul ha speso parole d’affetto al termine dello spettacolo esternando le sue emozioni condivise con la Muñoz. Anche quest’ultima è apparsa per salutare i fans che non hanno risparmiato complimenti per l’ottima performance. Ricordiamo che domani sarà possibile trovare le foto di scena per rivivere alcuni passaggi di questo intenso dialogo a due.

Lo spettacolo rientra nel cartellone estivo del PeFest sezione Teatro e lo stesso proseguirà lunedì 5 agosto con Sebastiano Lo Monaco in “Io e Pirandello”.