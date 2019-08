V torneo di Calcio “Gli angeli di S. Agostino” ieri a CSA

CITTÁ SANT’ANGELO – Grandi emozioni ieri sera, sabato 3 Agosto a Marina di Città S. Angelo per la cerimonia conclusiva del V torneo di Calcio “Gli angeli di S. Agostino” in memoria di Vincenzo, Gabriel, Riccardo e Melissa, il ragazzo e i tre bambini che hanno lasciato troppo presto la vita terrena e i loro affetti.

L’arrivo in piazza delle 32 squadre capitanate dal sindaco Matteo Perazzetti e da Don Nino Di Francesco ed accompagnate dagli artisti di strada è stato applaudito dal pubblico già presente anche in onore dei festeggiamenti di S.Agostino. Prima di iniziare la premiazione finale Elena Costa, che ha presentato l’evento, ha invitato la comunità ad osservare un minuto di silenzio in onore dei coniugi residenti a Città S. Angelo e deceduti in un incidente stradale, Maria Pia Reale insegnante alla primaria a Marina e Armando Tropea manager della Manzoni.

Tanti i premi e tanti i momenti di commozione e allegria, il lancio dei palloncini, il video dedidato ai piccoli Angeli, l’arrivo dei loro familiari sul palco e la felicità dei giocatori che attendevano di salire sul palco per il ritiro del premio. Dai più piccoli ai più grandi tutti con la passione del calcio e la voglia di divertirsi. Avere avuto 300 giovani al torneo di calcio è stato un grande successo per la parrocchia di S. Agostino e gli organizzatori del torneo, che intanto si sono già messi all’opera per l’edizione del 2020.

Foto: Lino Di Giampietro