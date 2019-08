Dirty Fears, al via le riprese del film: dove e quando

CAPESTRANO – Inizieranno il giorno 9 settembre 2019 presso il Castello Piccolomini di Capestrano (AQ) le riprese del film “Dirty Fears” the game of shame diretto da Carlo Fusco.

Le riprese si protrarranno per 15 giorni. Tra gli interpreti sarà presente la star statunitense Eric Roberts. L’attore statunitense, candidato due volte ai Golden Globe e una all’Oscar al miglior attore non protagonista per il film a 30 secondi dalla fine.

Per il regista internazionale si tratta della prima volta che gira un film in Abruzzo. Secondo i rumors il film dovrebbe avere tratti horror ma i contenuti sono quelli di un thriller di tipo psicologico. Una bella scommessa secondo quanto riferito in una recente intervista sia per gli attori che per i tecnici. Ne sapremo di più man mano che il progetto prenderà corpo.